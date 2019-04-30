彭啟明：今天更悶熱 傍晚鋒面前緣接近漸轉雨

2019-04-30 07:29 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



梅雨季的第一道鋒面今天傍晚將逐漸接近台灣，天氣風險管理公司總經理彭啟明說，影響最大時間在周三，目前預估宜蘭、北部、中部的雨勢比較明顯，不過這波鋒面系統移得快，不像是典型梅雨鋒面，下周的鋒面比較有梅雨鋒面的趨勢。

彭啟明在臉書說，今天悶熱的感覺可能更勝於昨天，午後北部靠山區可能有午後陣雨、伴隨雷擊閃電。他說，今天主要受到西南風增強及位於鋒面前緣的暖區內，會感覺不大舒適，局部地區尤其在台東大武，有機會發生焚風。

他表示，目前鋒面系統正在福建浙江附近，預計今天傍晚開始會逐漸接近台灣，要留意午後陣雨和這鋒面是否稍微結合，兩個會讓雨勢延續較久，可能雨勢也較大。

彭啟明表示，這波鋒面將由北往南移，雨勢明顯的區域也會跟著移動，預估雨勢較明顯的區域在北部、宜蘭、中部，南部雨勢相較小，東部則僅有短暫陣雨。

他說，周四至周六會是天氣稍轉穩定的空檔，不過還是要留意中小尺度系統發展情況，預期下周二、三，還有波較為扎實的鋒面接近，但不確定也高，建議外出時可以戴雨具隨時備用。彭啟明指出，下周的鋒面，是否能配合上印度洋西南季風的發展而演變，值得關注，目前來看有這趨勢。梅雨鋒面雖然不是颱風，但有時造成的降雨也頗為急促猛烈，統計上是僅次於颱風的天然災害。

溫度方面，彭啟明說，周三鋒面通過後東北風明顯增加，溫度也略下滑，北部的溫度會降到20-26度間，稍微舒適些，中南部22-29度，降溫沒像北部那麼明顯。不過要留意較為潮濕。

中央氣象局說，今天天氣仍然穩定，各地陽光耀眼，只是清晨因環境西南風與陸風輻合影響，中南部沿海有機會出現小範圍短暫陣雨，另外北部、東北部地區及中部山區容易出現午後雷陣雨，這種雨雖然短暫但常來得相當急促，午後外出記得攜帶雨具備用。