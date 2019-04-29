教師法初審端出折衷方案 教師和家長團體卻都不滿意

2019-04-29 22:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



立院今天(29日)初審通過的教師法修正條文，從教評會教師比例分四大類型、到教評會開會與表決通過條件也依案件性質不同而區分，明顯是在教師和家長團體兩派看法中取得折衷。但不論是教師和家長團體，對此一妥協結果都不滿意。

立委審教師法修法時，全教總、全教產等兩大教師團體於立法院周圍道路集結抗議，抗議政府惡修教師法。台灣家長教育聯盟等7個家長教育團體也在同一時間召開記者會，表示支持行政院版的修正草案。夾雜在兩大團體之間，立法院最終選擇了一個折衷的妥協版本。

「孩子的人權、受教權可以妥協嗎？」全國家長團體聯盟理事長彭淑燕，對於這種折衷的結果表達「遺憾、痛心」。她指出，家長團體支持的行政院版教師法，是不管任何案件類型的教評會，統統必須加入外部委員，讓教師比例少於1/2。立院初審通過的版本，卻僅在性平、兒虐體罰案件中加入外部委員，教學不力與其他案件則不須加入。教評會成會的出席比例也維持原本的2/3，讓有心人容易「卡會」。

「如果過去教評會的組成沒有問題，為什麼需要修法？」她認為，性平、兒虐案件本來就有另外的機制可處理，反而是其他類型的教評會反而更需要加入專家學者，「時代變遷過度劇烈，教評會需要專家學者的意見」。

另一邊，教師團體也對此一妥協結果不滿意。全國教師工會總聯合會理事長張旭政認為，有了專審會和復議制度，教評會根本不需要加入外部委員。立法院初審通過的條文，體罰霸凌案件的教評會須加入外部委員，1/2表決通過即可解聘老師，此舉將讓老師落入動輒得咎的危險境地。

「在台灣，管教與霸凌有模糊地帶。」張旭政認為，台灣老師「管教」學生很容易被解讀為「霸凌」，如今修法規定教評會必須加入外部委員，又降低表決通過門檻至1/2，如此讓被貼上「霸凌」標籤的老師容易遭解聘。此法一旦通過，他要求教育部必須清楚告知教師，霸凌和管教的紅線「到底畫在哪裡？」