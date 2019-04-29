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禁用塑膠吸管內用7月1日實施 外帶盼一年內跟進

2019-04-29 19:32聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

塑膠吸管。聯合報系資料照片
塑膠吸管。聯合報系資料照片
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環保署今天宣布四大行業場禁用吸管7月1日如期上路，外帶部分，看內用禁用狀況，盼一年內跟進；若民眾原本外帶取得吸管後又轉內用，則不針對店家開罰，改勸導民眾。

立法院社環委員會邀請環保署長及其他部會就「資源回收政策」總檢討報告備詢，立委林淑芬質詢時，環保署副署長沈志修表示，今年7月1日內用禁用吸管政策將會如期實施，至於外帶部分，也希望一步到位；但是，由於去年6月8日公告相關法令時，僅限於內用吸管部分，外帶也禁用吸管部分，現階段法令並不完備。

沈志修說，希望內用禁止使用塑膠吸管政策將如期實施，這是去年6月8日就已經做了預告，提到環保署希望內用外帶部分能一次到位，但去年的公告是針對內用的部分，外帶部分若要一起實施，變成要重新預告，可能沒辦法趕上7月1日。

他表示，若列管對象(公部門、學校、百貨公司、連鎖速食店)自主性的內用外帶一次到位，環保署覺得應該給予鼓勵，至於目前預告的內容是針對內用禁用塑膠吸管部分，不會針對外帶部分做處罰，如果外帶提供吸管，轉為內用時候，這是消費者造成的困擾，環保署不會處罰店家，會勸導消費者，不會針對店家開罰。

他說，但外帶禁用塑膠吸管並沒有時間表，希望能夠7月1日開始實施內用禁用塑膠吸管後，最晚一年也把外帶禁用塑膠吸管納進來。

吸管環保署立法院
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