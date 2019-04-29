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近9成上班族關節不適 需從飲食改變

2019-04-29 19:40台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

近9成的上班族關節不適！香港中文大學營養學科教授陳振宇指出，全台有高達86.6%的上班族有關節不適困擾，而久坐、少運動、錯誤飲食等習慣都是主因。營養師林若君建議，想要保持身體靈活可以透過飲食改變，例如透過綠色蔬菜補充鈣質、大豆蛋白增加肌肉量等，最重要的還是有規律運動習慣並多曬太陽。

久坐、少運動是主因

陳振宇指出，根據調查，全台有高達86.6%的上班族有關節不適的困擾，其中不適的部位以腰、肩膀及膝蓋的比例較高，而深究其原因，發現上班族久坐、少運動、錯誤飲食等習慣都是其主因。其中，台灣上班族過度仰賴咖啡因，再加上長期久坐、缺少日照，導致骨質大量流失最值得注意。

林若君建議，想要在日常生活中獲取鈣質，可以透過多吃綠色蔬菜及喝牛奶，避免食用火腿、洋芋片等高鹽加工製品。而有人認為喝豆漿可以補鈣，但她提醒，市面上販賣的豆漿要喝好幾杯才能抵上一杯牛奶的鈣含量，同時卻會攝取過多雌激素，對身體造成負面影響。因此可以選擇適時補充鈣片，並且多曬太陽、多運動，促進鈣質吸收。

有些民眾認為，補充鈣質會導致體內結石增加。對此，林若君指出，根據國際臨床研究，鈣質的補充與結石增加之間並沒有絕對關連，相對地鈣質補充過少，反會導致血液中的鈣離子與草酸結合，導致結石形成。

坐45分鐘就要動一下

而關節的軟骨組織也是保持身體靈活度的關鍵，然而軟骨素多存在於豬腳、牛筋等高脂肪熱量食物，林若君建議可以透過保健食品輔助，在攝取足夠營養素的同時避免過多熱量。也建議多運動並補充蛋白質來增加肌肉量，而蛋白質來源方面，林若君指出，雖然肉類含有豐富蛋白質，但也夾帶許多膽固醇和脂肪，建議選擇含有大豆蛋白的食物，如豆腐等。

陳振宇表示，強建的骨骼、靈活的關節及健康的肌肉，是維持身體靈活的黃金三角，但調查發現，有40.6%的民眾因為身體靈活度不好，反而選擇避免運動。事實上身體須建立良好肌肉力量才能夠保護關節、增進靈活度。

林若君建議，上班族若是因工作性質無法避免久坐，至少每坐超過45分鐘就起來活動身體，並在空檔中多做深蹲、交互抬腿等動作，增加肌肉力量、保護關節。

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