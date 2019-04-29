親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

邁入新的年號 日本職棒有許多新的作為

日本爽放10天連假 人民卻哀嚎：荒謬、沮喪

宜蘭新景點斑比山丘正夯 特色餐飲「飲廊入室」掀話題

2019-04-29 19:10聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

想到宜蘭與梅花鹿零距離接觸的民眾再等等，人氣景點「斑比山丘」即將於5月中下旬，正式與大家見面。不過在新景點開幕之前，周邊店家的詢問度也跟著提高，這間宜蘭首家啤酒餐廳「飲廊入室」，結合在地特色製成的餐點、啤酒、無酒精調飲，三個樓層以不同風格設計，開幕將近一年，是不少當地人用餐、聊天的首選。

店名以Yilan Roots的諧音取為「飲廊入室」，進入一樓就能看見6款啤酒柱，在夏日裡提供消費者消暑的清涼啤酒，不過，店家同時也設計多款繽紛的無酒精調飲，讓不喝酒的消費者同樣能享受消暑飲品。而料理部分主推朝午輕食、義大利麵等，融入三星蔥、鴨賞等宜蘭在地食材，無論是清炒或是使用辣味豆瓣、金沙蒜苗調味的麵食，每款都讓人留下深刻印象。

飲廊入室也時常與設計師、攝影師合作，在店內不定期舉辦小型展覽、講座，此外，三樓的草皮打卡區，還有店家設計的露營小帳棚，無論想走文青風，或是打卡風都很適合。白色建築的顯眼外觀，飲廊入室距離羅東車站步行只需5分鐘，與斑比山丘則是15分鐘左右的車程，下次來宜蘭旅遊不妨列入必吃的餐廳清單中吧。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「飲廊入室Yilan Roots」

電話：(03)955-8165

地址：宜蘭縣羅東鎮中正路173號

營業時間：一至五11:00-22:00；六、日10:00-22:00(每週二公休，寒暑假及連續假日除外)

飲廊入室Yilan Roots。圖／業者提供
飲廊入室Yilan Roots。圖／業者提供
分享
飲廊入室提供多款結合在地特色製成的餐點。記者張芳瑜／攝影
飲廊入室提供多款結合在地特色製成的餐點。記者張芳瑜／攝影
分享
由店員親自調出特色飲品。記者張芳瑜／攝影
由店員親自調出特色飲品。記者張芳瑜／攝影
分享
宜蘭新人氣景點「斑比山丘」。記者張芳瑜／攝影
宜蘭新人氣景點「斑比山丘」。記者張芳瑜／攝影
分享
店內不定期舉辦小型展覽、講座。圖／業者提供
店內不定期舉辦小型展覽、講座。圖／業者提供
分享
飲廊入室設計多款繽紛的無酒精調飲。記者張芳瑜／攝影
飲廊入室設計多款繽紛的無酒精調飲。記者張芳瑜／攝影
分享
二、三樓呈現不同氛圍。記者張芳瑜／攝影
二、三樓呈現不同氛圍。記者張芳瑜／攝影
分享

羅東義大利
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

禁用塑膠吸管內用7月1日實施 外帶盼一年內跟進

2019-04-29 19:32

上班盯電腦、下班盯手機 36歲工程師確診早發性老花眼

2019-04-29 18:12

影／健保釋出癌症免疫療法名額 醫界：比五月天的票難搶

2019-04-29 17:50

喂！不是說好不要玩食物 真是對不起啊！

2019-04-29 11:49

台灣客赴夏威夷消費力驚人 躍升全球第2

2019-04-29 18:45

200元鈔比100元好用？ 他實測2個月發現「8大優點」

2019-04-29 17:46

韓國瑜最愛的滷肉飯 聯醫辦比賽教您健康吃

2019-04-29 17:14

近9成上班族關節不適 需從飲食改變

2019-04-29 19:40

影／「懸日」變「懸念」 民眾還得再等

2019-04-29 19:38

掉光頭髮、失去乳房 癌友「看見自己」獲攝影首獎

2019-04-29 17:40

鼓勵癌友相扶持 攝影展「捕捉希望」

2019-04-29 17:32

影╱別放棄！顱外磁刺激術 讓中風癱瘓的他們動起來了

2019-04-29 17:26

北市「懸日」將登場 交大呼籲勿危停賞景

2019-04-29 16:37

北市懸日美景 忠孝西路天橋擠滿人潮

2019-04-29 16:33

小孩挑食怎麼辦 專家傳授小秘訣

2019-04-29 16:05

麻疹疫苗將用罄 疾管署調5萬劑估可撐到7月底

2019-04-29 16:00

面積僅16平方公里！泰國度假小天堂「麥島」

2019-04-29 15:35

影／普悠瑪賣站票被罵翻！台鐵：服務「非搭不可」的旅客

2019-04-29 15:13

今日起航！ 搭上科普列車 邊環島邊實驗

2019-04-29 14:39

聯晚回響／提高塑膠袋回收率 環署擬簡化種類

2019-04-29 14:38

普悠瑪、太魯閣號 5月2日起售站票

2019-04-29 14:36

梅雨季來了 周三防局部大雨

2019-04-29 14:33

立院初審通過 騎電動自行車未戴安全帽罰300元

2019-04-29 14:31

北市也有懸日 今天起快卡位這2處

2019-04-29 14:22

台北人早餐最常愛這三種 衛生局：強制業者食材登錄

2019-04-29 14:22

學童DIY玩藝術 壓克力翻轉秋色

2019-04-29 14:18

軌道運輸轉乘高於汽車客運 高雄成長最亮眼

2019-04-29 14:11

晚上起床看不見 他罹患了夜盲症

2019-04-29 13:40

消費力、旅遊天數雙成長！華航直航夏威夷增班

2019-04-29 13:27

大金空調贊助齊柏林空間 一同「見山」的美好

2019-04-29 13:06

普悠瑪、太魯閣號平日也賣站票 旅客：最後淨土淪陷

2019-04-29 12:55

個性變得多疑脾氣暴躁 醫師：可能缺乏維生素B12

2019-04-29 12:45

北市率先全國公布「食安通報原則」5月上路

2019-04-29 12:17

久坐成「職災」 八成中年上班族靈活度不佳

2019-04-29 12:03

周三梅雨鋒面報到 北台灣高溫掉7度

2019-04-29 11:59

兒童飲食調查 七成兒童有挑食問題

2019-04-29 11:56

眼睛不好到底是誰的問題？基本歸因謬誤

2019-04-29 11:51

牙齦腫漲流血不一定是牙周病 看看你有沒有吃這些藥物

2019-04-29 11:25

中華醫大與義大跨界合作 研發降低泌尿道癌惡化

2019-04-29 11:18
看更多

熱門文章

丟垃圾、看病、報稅… 5月1日起便利新制看這裡

2019-04-29 10:08

今天去忠孝西路卡位 氣象局估這時段台北市有懸日美景

2019-04-29 08:04

5月6日起芋頭控衝！IG超夯「一芳」芋頭鮮奶連7天買一送一

2019-04-29 10:46

普悠瑪、太魯閣號平日也賣站票 旅客：最後淨土淪陷

2019-04-29 12:55

咖啡是頭痛靈藥還是毒藥？ 專家這樣分析

2019-04-29 07:41

台南超夯用餐地點 烤牛肉配空無一人美術館

2019-04-28 16:56

5月星座塔羅運勢：牡羊整體運勢弱 金牛出現情投意合對象

2019-04-29 10:01

每日星座運勢／處女信心滿滿運勢佳 大膽開發財路

2019-04-29 00:00

唐綺陽星座運勢週報：金牛突破萬難 天蠍感情兩極化

2019-04-29 07:36

5月2日起普悠瑪、太魯閣號全線發售限量的站票

2019-04-29 10:36

吳德榮：周三梅雨季第一道鋒面影響 恐伴隨劇烈天氣

2019-04-29 07:51

影／普悠瑪賣站票被罵翻！台鐵：服務「非搭不可」的旅客

2019-04-29 15:13

路跑遇路倒 美女護理師聯手救了她

2019-04-29 00:00

首波梅雨 周三報到

2019-04-29 00:05

35歲未婚住家裡是媽寶？ 男列三缺點嗆：爛台北女生

2019-04-29 16:47

手機嗶上車 機捷5月起全線行動支付

2019-04-28 23:20

200元鈔比100元好用？ 他實測2個月發現「8大優點」

2019-04-29 17:46

搶拍「懸日」卡位戰 北市忠孝西天橋卡滿人

2019-04-29 16:59

彭啟明：今明當心熱到中暑 周三從夏天「回」到春天

2019-04-29 07:41

【我見我思】林思妙／我也是「官夫人」

2019-04-29 06:00

【心情點滴】柯幸玫／修習一門重要的功課

2019-04-29 06:00

記得要去打！108年新增或擴大接種公費疫苗看過來

2019-04-28 21:13

周三梅雨鋒面報到 北台灣高溫掉7度

2019-04-29 11:59

感染超級細菌無藥可醫？專家：有種有疫苗可預防

2019-04-28 21:13

【美味記憶】小玲／白蘿蔔，百滋味

2019-04-29 06:00

牙齦腫漲流血不一定是牙周病 看看你有沒有吃這些藥物

2019-04-29 11:25

北市懸日美景 忠孝西路天橋擠滿人潮

2019-04-29 16:33

久坐成「職災」 八成中年上班族靈活度不佳

2019-04-29 12:03

遊花蓮遇6.1強震 馬國男昨晚不幸過世

2019-04-28 20:48

台北人早餐最常愛這三種 衛生局：強制業者食材登錄

2019-04-29 14:22

上班盯電腦、下班盯手機 36歲工程師確診早發性老花眼

2019-04-29 18:12

個性變得多疑脾氣暴躁 醫師：可能缺乏維生素B12

2019-04-29 12:45

北市「懸日」將登場 交大呼籲勿危停賞景

2019-04-29 16:37

台灣客赴夏威夷消費力驚人 躍升全球第2

2019-04-29 18:45

淡海輕軌被爆座椅破、車廂漏水 捷運局：5月起改塑料椅

2019-04-29 10:39

子宮肌瘤免動刀？海扶刀需看4件事

2019-04-28 23:21

家中驚見「會走路的壽司」？ 澳洲男po網揭真相

2019-04-29 14:30

台鐵全線新自強號 5月2日起限量每列次120張無座票

2019-04-29 10:40

立院交委會初審通過 騎電動自行車未戴安全帽罰300元

2019-04-29 10:56

影／健保釋出癌症免疫療法名額 醫界：比五月天的票難搶

2019-04-29 17:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top