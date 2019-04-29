宜蘭新景點斑比山丘正夯 特色餐飲「飲廊入室」掀話題

2019-04-29 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



想到宜蘭與梅花鹿零距離接觸的民眾再等等，人氣景點「斑比山丘」即將於5月中下旬，正式與大家見面。不過在新景點開幕之前，周邊店家的詢問度也跟著提高，這間宜蘭首家啤酒餐廳「飲廊入室」，結合在地特色製成的餐點、啤酒、無酒精調飲，三個樓層以不同風格設計，開幕將近一年，是不少當地人用餐、聊天的首選。

店名以Yilan Roots的諧音取為「飲廊入室」，進入一樓就能看見6款啤酒柱，在夏日裡提供消費者消暑的清涼啤酒，不過，店家同時也設計多款繽紛的無酒精調飲，讓不喝酒的消費者同樣能享受消暑飲品。而料理部分主推朝午輕食、義大利麵等，融入三星蔥、鴨賞等宜蘭在地食材，無論是清炒或是使用辣味豆瓣、金沙蒜苗調味的麵食，每款都讓人留下深刻印象。

飲廊入室也時常與設計師、攝影師合作，在店內不定期舉辦小型展覽、講座，此外，三樓的草皮打卡區，還有店家設計的露營小帳棚，無論想走文青風，或是打卡風都很適合。白色建築的顯眼外觀，飲廊入室距離羅東車站步行只需5分鐘，與斑比山丘則是15分鐘左右的車程，下次來宜蘭旅遊不妨列入必吃的餐廳清單中吧。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「飲廊入室Yilan Roots」

電話：(03)955-8165

地址：宜蘭縣羅東鎮中正路173號