上班盯電腦、下班盯手機 36歲工程師確診早發性老花眼

2019-04-29 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



一名36歲男工程師上班盯電腦、下班盯手機，日盯螢幕逾8小時，近日發現看遠不清楚、看近又吃力，經檢查竟是早發性老花眼。眼科醫師表示，用眼過度會使睫狀肌太過緊張，使老花眼提早報到，除了讓眼睛適當休息，當發覺視力改變也務必就醫檢查，才能保護靈魂之窗不早衰。

三總一般眼科主任呂大文表示，眼睛就像相機的鏡頭，在觀看東西時，睫狀肌會自動調節水晶體以進行對焦。當看遠處時，睫狀肌會呈現放鬆狀態，讓水晶體變薄，而在看近處時，睫狀肌則呈現收縮緊張狀態。

而當長時間觀看近物，例如使用電腦及手機，睫狀肌不斷呈現收縮緊張狀態，就會造成肌肉疲乏，進而缺乏彈性、喪失調節功能，導致看近時出現模糊和吃力，或光線昏暗時看不清楚，是造成老花眼的主因。

只是，過往老花眼發生在40歲後，現在卻有年輕化趨勢。呂大文指出，現代人用眼習慣不佳，導致睫狀肌長期疲勞而出現早發性老花眼，臨床上遇到的老花眼民眾之平均年齡早已降至30多歲，甚至有人會誤認是近視加深。

而國內一項針對18到50歲民眾的「上班族用眼習慣與眼藥水認知調查」也顯示，500名上班族平均每天使用3C產品時間超過8小時，其中有二成上班族使用超過12小時。而逾七成的上班族在過去3個月內，自認眼睛不舒適且疲勞。

要如何預防眼睛過勞造成早發性老花眼？呂大文說，近距離閱讀時應保持40公分以上的距離，使用電腦的距離也要維持約70公分，此外要注意光線，避免讓3C產品螢幕發出的光比周圍還要亮，並且避免螢幕眩光。

呂大文強調，其實近距離用眼最重要的是讓眼睛固定休息，以適時放鬆睫狀肌，養成每30分鐘休息10分鐘的習慣。可惜多數上班族並未養成讓眼睛固定休息的習慣，甚至有少數的人會置之不理。