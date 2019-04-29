影／健保釋出癌症免疫療法名額 醫界：比五月天的票難搶

2019-04-29 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



癌症居國人死因之首，醫界不斷追求解方，近2、3年以「免疫療法」最為熱門，但因仍屬自費且價格高昂，非一般人能負擔，因此衛福部健保署今年4月起釋出800個健保名額供各醫院申請，一開放就被搶翻，醫界形容「比搶五月天的票更難」。

癌症治療早年以開刀、放療與化療為主，20世紀末興起標靶治療，近10年進入免疫治療時代。

「免疫治療是以藥物喚醒自體免疫系統，發揮辨識及消滅變異細胞的功能達到治療」義大癌治療醫院副院長饒坤銘說，癌細胞很聰明，會擋住人體免疫系統，肆無忌憚地發展，而現今的「免疫療法」則可揭去遮擋的黑紗，讓免疫系統活化，揪出癌細胞殺滅，相對於化療與標靶治療，更能長期控制癌症。

義大醫院胸腔科醫師李和昇說，化療會將好的壞的細胞一起傷害，免疫療法只針對癌細胞。絕大部分免疫系統正常的癌症病患接受治療後副作用更低。對化療不見成效但符合免疫療法條件的患者，可說是最後的希望。已知證據也顯示，免疫療法優於化療等傳統療法，可惜目前仍屬自費，每月藥費約需2、30萬。

不過健保署今年4月起，釋出全國800個免疫療法名額，讓癌末病患如獲甘霖。李和昇即為一名70歲婦人及一名50多歲澎湖男子搶到名額，他說，「比搶五月天的票更難」。

李和昇說，劉姓婦人去年9月咳嗽1個多月，左肺檢出6、7公分大的腫瘤且已轉移，化療打到第3線藥物都沒用，但接受免疫療法後，控制良好。