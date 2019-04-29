掉光頭髮、失去乳房 癌友「看見自己」獲攝影首獎

2019-04-29 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



一位美麗清秀的年輕女性，因為治療乳癌而掉光頭髮，失去乳房，該用什麼樣的眼光面對自己？罹患腦瘤而雙眼全盲11歲的男童，又該怎麼成長？癌症希望基金會舉行第七屆「捕捉希望」攝影比賽頒獎典禮，乳癌病友邱毓婷以「我看見自己」脫下一半假髮、露出半片光頭的照片，獲病友組首獎；癌童母親鄧嘉麗則以「特技表演」呈現躺在病床，卻依舊露出笑容的兒子，獲得親友組首獎。評審稱許得主們「拍下了生命」。

37歲的邱毓婷2年前得到乳癌，確診時癌症如同「滿天星」一般長在右乳四周，並擴散至淋巴，只好以外科手術切除右乳，並植入矽膠進行重建，接受了10次化療，頭髮也掉光光，但邱毓婷選擇不逃避，積極面對這個「不一樣的自己」。

「我想為自己的光頭留下紀錄，」邱毓婷說，在生病前總是為了迎合他人的期待而活，而在確診罹癌後，她也決定展現堅強的一面，免得家人擔心，直到一次化療感染發燒進入急診室，獨自等待病房時，眼淚不自主流下來，才發現長久以來忽略自己內在感受與需要。

為紀錄罹病過程，邱毓婷拍了一系列照片，其中一幅就是此次得獎照片「我看見我自己」，照片中她脫下一半假髮及外衣，露出半邊光頭與重建的右乳，象徵走出別人的目光、看見自己的內心而活得更自信。

已婚卻還沒小孩的邱毓婷並說，得知罹癌後為了治療，和丈夫商量先冷凍胚胎，雖然目前還不知道何時能夠懷孕，但期待未來有一天能將胚胎解凍，孕育下一代。

11歲的黃琥淵在幼兒園大班時，因視力模糊就醫，檢查才發現因腦瘤壓迫視神經，當時左眼能看見50公分，右眼則只剩下光覺，因此尚未進入小學，就開始與癌奮鬥。

黃媽媽鄧嘉麗說，為了與疾病對抗，兒子從小吃藥、打針都不會哭鬧，而且還會盡其所能逗周圍的人笑，而在住院期間，也因為圓圓的臉龐滿溢著笑容，醫護人員稱他為「黃員外」，而這次得獎照片「特技表演」，就是黃琥淵在病床上頂著水瓶搞笑而被母親拍下。

鄧嘉麗說，黃琥淵已與癌症奮鬥五、六年，過程中經歷三次復發、三次開顱手術、二次高劑量放療，還曾因為病情惡化，被醫師宣判只剩一個月的生命，去年再度復發使雙眼全盲，但年幼的黃琥淵不但沒被打倒，甚至以熱情樂觀的笑臉面對疾病。