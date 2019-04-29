鼓勵癌友相扶持 攝影展「捕捉希望」

2019-04-29 17:32 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



癌症希望基金會29日舉辦「捕捉希望」攝影展覽。（photo by 張朝瑋/台灣醒報） 分享 facebook 癌症希望基金會陶笛班用笛子演奏彭佳慧的〈甘願〉，悠揚的樂聲拉開攝影展序幕！癌症希望基金會29日舉辦「捕捉希望」攝影展覽暨比賽頒獎典禮。基金會董事席慕蓉致詞時表示，比賽輸贏不重要，重要的是透過比賽讓病友間能相互扶持與鼓勵，更有力量與癌症奮戰。

透過照片活出自信

癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，她擔任頒獎典禮主持人，結果才開場就口誤連連，讓她一度不敢上台面對觀眾。後來轉念一想，那些罹癌的病友們也是經常不敢面對大眾，甚至不敢面對自己。但罹癌不代表生命的終點，舉辦攝影比賽及展覽，就是希望癌友能透過照片分享自身奮鬥經驗，讓病友間能相互扶持，一同對抗疾病。

「我一直為別人而活，卻忽略了自己。」得到攝影比賽癌友組第一名的毓婷表示，她在患病前一直是為迎合他人期待而活，一直把壓力與責任積在心裡的她，在家人面前絲毫不敢表現出悲觀情緒，直到後來病情一度惡化被送進急診室，她突然發現眼淚不由自主地一直流下來，這才知道原來她長久以來忽略了自己的感受。

因此，在經歷切除右乳、重建、剃髮並結束第10次化療後，毓婷決定拍下一張她拿下假髮、脫去外衣，將最真實的自己呈現出來的照片，期盼照片中那個褪去一切、不在乎世俗美醜評價的自己能走出別人眼光、活出自信。而這張照片能得到攝影比賽首獎肯定，她覺得勇敢跨出這一步真的做對了。

透過比賽靠近彼此

席慕蓉致詞時表示，攝影比賽已邁入第7屆，她一直覺得鼓勵病友分享自身奮鬥經驗，卻又要比賽分輸贏的形式相當矛盾，但看到現場的病友不管有沒有得獎，都是抱著喜悅的心情來參加，她突然理解到比賽只是個「藉口」，最重要是透過比賽，讓病友能有機會靠近彼此、相互扶持勉勵，比賽的輸贏已不重要了。

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