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影╱別放棄！顱外磁刺激術 讓中風癱瘓的他們動起來了

2019-04-29 17:26聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

四肢癱瘓、臥床半年，不少中風患者和家屬直接放棄再「動」起來的機會。最新研究顯示，在神經調控高速顱外磁刺激術的幫忙下，再結合藥物與復建，有望讓中風癱瘓者再動起來，60歲王先生即是如此，他曾被宣告永久臥床，現在卻可站立並練習行走，成為中風治療的新契機。

一般中風後的復健黃金期為半年內，一年後多會達穩定狀態，難以再進步。

台北榮總神經復健科主任蔡泊意指出，中風復原困難是因大腦受損後的壞死區域無法再生，但周圍的存活區域仍有可能取代原本機能，只要經神經刺激就可讓存活區成功替代壞死區。

但是，大腦左右兩側會互相競爭，一旦健康側的大腦受損後非常容易過度活化，反而阻礙患側功能恢復。

蔡泊意表示，團隊研究發現，患者若積極接受神經調控高速顱外磁刺激術（rTMS），以高能量的磁波於顱外傳遞促進性或抑制性訊號進入顱內大腦皮質，可調整大腦活性，當再配合藥物及復健，2年內治療仍有改善效果。

而改善效果包括幫癱瘓病人增加手部及下肢力量，讓執行動作和關節活動增加，也可改善語言、認知、感覺和吞嚥功能等，減少日常生活依賴程度，「呼籲中風病人和家屬千萬別太快放棄。」

不過蔡泊意也提醒，接受顱外磁刺激前需經過專業評估，有癲癇病史者較不適合，而過度痙攣者也應先藥物控制或施打肉毒桿菌控制張力。此外，合併情緒沮喪的憂鬱患者，復健動力往往不佳，也需先接受藥物治療或心理復健療程。

「感謝蔡醫師的治療，讓我能坐在這裡。」北榮召開記者會，邀請接受過顱外磁刺激術的中風患者王先生和吳小姐出席，王先生一邊道謝一邊眼眶泛淚。王太太說，先生三度中風後臥床，成為類植物人，原本醫院的醫師宣告他只能永久臥床。

「還好我們沒有放棄！」王太太說，先生從昏迷指數6，經北榮團隊治療後清醒，再來從臥床、能坐、能站到可以扶著走路50公尺，簡直是奇蹟。

「當時右半邊癱瘓沒知覺，真的很沮喪。」吳小姐分享治療過程時也一度紅了眼眶，她因中風導致右邊身體無知覺、手部癱瘓，但在接受神經調控高速顱外磁刺激術後，再調整藥物和努力復建，目前恢復冷熱知覺，也開始恢復肌肉力量。

事實上顱外磁刺激並非最新治療儀器，只是還不普遍。北榮2010年引進使用，後續發現在中風的復健治療效果大有斬獲，目前累積近300名成功案例。患者平均接受2到3次療程，每次療程要接受10次磁刺激、約需花2周治療時間。

蔡泊意說，雖每人對磁刺激治療的反應不一，但反應率約7成，平均有30%到70%不等的改善程度，而相關研究成果已刊登於國外標竿醫學期刊，獲國際認可。目前治療需全自費，沒有健保給付，一次療程費用為1萬5千元。

北榮召開記者會，邀請接受過顱外磁刺激術的中風患者王先生(左二)和吳小姐(右二)出...
北榮召開記者會，邀請接受過顱外磁刺激術的中風患者王先生(左二)和吳小姐(右二)出席。　記者鄧桂芬／攝影
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55歲吳小姐（圖中為當事人）因中風導致右邊身體無知覺、手部癱瘓，但在接受神經調控...
55歲吳小姐（圖中為當事人）因中風導致右邊身體無知覺、手部癱瘓，但在接受神經調控高速顱外磁刺激術後，再調整藥物和努力復建，目前恢復冷熱知覺，也開始恢復肌肉力量。 記者鄧桂芬／攝影
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北榮2010年引進使用顱外磁刺激儀器，後續發現在中風的復健治療效果大有斬獲，目前...
北榮2010年引進使用顱外磁刺激儀器，後續發現在中風的復健治療效果大有斬獲，目前累積近300名成功案例。 記者鄧桂芬／攝影
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中風復健患者
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