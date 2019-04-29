韓國瑜最愛的滷肉飯 聯醫辦比賽教您健康吃

2019-04-29 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



滷肉飯在高雄市長韓國瑜加持下，是高雄當紅小吃，高雄市立聯合醫院29日舉行「尋找金牌健康滷肉飯」創意比賽，共有6組員工及社區民眾報名參加，透過參賽者巧思，讓又油又香的平民小吃，化身成健康與美味兼具的佳餚，最後由該院員工以鳳梨滷肉汁熬製，添加蔬菜、豆腐和滷蛋的「蔬果滷肉飯」奪得冠軍。

參賽隊伍在比賽前一天熬好肉汁，比賽當天在現場加熱擺盤，除了請現場民眾試吃，營養師也計算出各組作品的熱量，以及醣類、蛋白質、脂肪等3大類營養素百分比，最後投票選出優勝組別頒發獎金，尋找出最能代表高雄在地美味的金牌健康滷肉飯。聯醫未來也同步推出由身心科病友自製的健康滷肉飯，每天上午11點在院內販售。

聯醫營養室主任謝藍琪說，參賽各組因滷肉汁烹調方式及肉汁比例不同，同樣一碗滷肉飯，熱量從228大卡到上千卡；有的參賽者飯量只添3分之2滿，肉汁減半，其餘以蔬菜補足，熱量控制在5、6百大卡，營養滿分；另組參賽者由洗腎患者組成，竟在一大碗飯上鋪了滿滿肉燥，熱量高達1千多卡，立即被營養師「衛教」一番。