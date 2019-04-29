主食全穀類取代精緻澱粉 更有益孩童健康

2019-04-29 17:18 中央社 台北29日電



台灣營養基金會近期對千名國小兒童進行飲食調查，發現多半家庭主食仍以精緻澱粉的白米飯為主，逾七成兒童會挑食，提醒家長應讓孩童多攝取全穀及蔬菜類，有益健康。

台灣營養基金會副執行長陳巧明表示，白米、麵包、白麵條等為精緻澱粉，經加工將麩質去除，不含纖維質，會致營養素流失；雖然消化、吸收速度快，但也易造成血糖變化大，也較無飽足感，孩子更易飢餓，恐在三餐外多吃零食，導致醣類攝取過量，糖尿病、心血管疾病、肥胖等發生機率會相對提高。

陳巧明指出．若攝取全穀類的話，營養價值則相當高，全穀類含大量膳食纖維，能促進腸胃蠕動，可預防、舒緩便秘、降低糖尿病以及大腸癌風險；故應鼓勵孩童儘量多攝食如糙米、燕麥等全穀類食物。

她也表示，基金會調查顯示，糙米、燕麥雖然是大家熟悉的全榖類主食，但約一半的兒童會因為口感、外觀、味道而不喜歡吃全榖類，還有6成家庭沒有每天吃全穀類，甚至逾七成的兒童挑食，這與家長不知如何準備健康飲食有直接關係。

陳巧明指出，有挑食問題的國小學童中，蔬菜類挑食排名第一名就是苦瓜，其次為青椒、茄子，不管是糙米或蔬菜，孩子挑食的原因主要是因為口感及味道而不愛吃，其實家長只要花點心思，切成小丁加入主食或入菜，增加適口性，或多使用顏色鮮豔的食材配色，就能提升孩子吃的意願。

台灣營養基金會建議，玉米同為全榖類，有超過6成的孩童喜歡，玉米含有葉黃素、胡蘿蔔素等，營養價值高，且許多兒童對玉米粒接受度高，還可提升全榖類的攝取，適合現代家庭。