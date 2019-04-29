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搭配磁刺激術燃希望 中風復健黃金期不只半年

2019-04-29 17:18中央社 台北29日電

傳統中風病人有復健黃金期，但北榮神經復健科團隊發現，積極復健搭配顱外磁刺激術調整腦部活性，可望重建腦細胞功能，且中風2年內治療仍有效果，病人不要放棄希望。

60歲王先生罹患家族性腦部動靜脈畸形，37歲首度腦溢血中風，54歲二度中風，因復元良好，行走能力未受影響。但106年三度中風，好不容易從鬼門關前救回，但昏迷指數居高不下，全身癱瘓、無法言語，終日臥床長達7個月。

王先生和王太太不願放棄，輾轉到台北榮民總醫院治療，在神經復健科主任蔡泊意團隊治療下，用神經調控高速顱外磁刺激術結合藥物及復健等治療，王先生終於恢復說話能力，且上肢也開始能動作。

近日王先生更學會站立並練習扶欄杆行走，復健成果讓他們大感驚喜，不敢想像有朝一日還能雙腳踏地行走。

蔡泊意今天在記者會表示，一般中風後復健的黃金期大約在半年內，一年後多數即達穩定狀態，進步就很有限。但北榮近年以高速顱外磁刺激術搭配復健給予病人治療，反應率有7成，病人的復元程度可達3到7成不等。

蔡泊意說，持續復健就像是「播種」，幫助訓練大腦受損的迴路，若加上磁刺激術的「輔助」，可望讓大腦功能恢復更快。

顱外磁刺激術的原理，蔡泊意解釋，大腦受損後，壞死的區域無法再生，但受損區域的周圍存活區域仍有取代原本機能的可能。因左右兩側大腦是相互競爭，健康側的大腦在受損後很容易過度活化，進而阻礙患側大腦的恢復。

神經調控的方法就是透過影像技術確認腦部區域，用磁刺激術調整腦部活性，抑制過度活化並刺激不活化處，讓剩餘的腦迴路重建，可望開啟新的連結，達到功能的恢復，而不必開刀或侵入性技術。

蔡泊意說，在大腦不同部位施以磁刺激術，可達到不同的功能恢復，如語言、上肢、下肢、認知、感覺能力、吞嚥功能等。

記者會還有另一個成功個案，是55歲吳小姐。她2年前因腦血管梗塞中風，身體左半邊失去知覺，手部完全癱瘓無力，無法拿杯子、抓物品，更嚴重的是，她完全喪失冷、熱、痛、碰觸感，暴露在危險狀況都不自知，刀子切到手也不知道、手臂總被燙傷，日常生活需要人照顧。

蔡泊意表示，以過去的觀點，過了復健黃金期的病患可能難以再達到顯著的進步。但吳小姐經神經調控治療1個月後，麻痺的肢體漸漸恢復知覺，也對水溫有了感覺，肌肉力量也恢復，日常生活不再困難。這讓她驚喜，就算中風後2年，還是可能有進展，關鍵是不能放棄治療。

北榮復健醫學部主任周正亮在記者會表示，高速顱外磁刺激術並非所有病人都能施做，一定要經專業的醫療團隊評估，且重點是病人要持之以恆做復健，且復健永遠不嫌晚，磁刺激術只是「輔助」，不能只想靠磁刺激術就懶得動。

蔡泊意說，研究顯示，中風病患應積極治療，愈早接受高速顱外磁刺激術治療效果愈好，2年內仍有效。但有癲癇病史、心臟裝節律器者不適合此術。

此外，蔡泊意說，臨床常見病人會有錯誤的復健習慣，「以好手帶動壞手」復健，但這樣只是讓壞手的關節活動，且可能會因為好手一直動作，讓健康腦側過度活化，抑制了受損側的復元。

復健中風
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