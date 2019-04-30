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愈走愈慢、體重減輕 小心衰弱症上身

2019-04-30 12:02聯合線上： 楊順平 提供

愈走愈慢、體重減輕 小心衰弱症上身

你經常覺得沒勁、容易疲倦、看電視常打瞌睡、越走越慢， 小心已經罹患衰弱症，成為骨折、罹病、死亡等風險族群。調查發現，台灣地區衰弱症患者及前期危險族群人數眾多，台大醫院竹東分院院長詹鼎正提醒，國人應及早重視營養及運動，才能遠離衰弱及早衰陰影。

●插題：五大指標 定義衰弱程度

詹鼎正指出，許多人聽過肌少症，至於字義上看似很像的衰弱症，卻覺得陌生，事實上，早在二○○○年國外學者就提出衰弱症一詞，比二○一○年才現身的肌少症，足足早了十年。

圖／聯合報系資料庫 提供
圖／聯合報系資料庫 提供
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相較於肌少症，衰弱症所涵蓋的範圍更廣，衰弱層面擴及身心等，症狀多元，包括，容易疲倦、肢體無力、營養不足，甚至出現憂鬱傾向，對於外界事物不感興趣。

詹鼎正強調，「衰弱並非一種疾病」，而是人體一種狀況，概念類似亞健康，介於健康、不健康的之間，但因亞健康難以定義，所以有了衰弱症一詞。衰弱症者為身心所蓄積的能量不足，以致容易受傷，包括骨折、罹病，甚致死亡風險都較高。

詹鼎正指出，評測衰弱症共有五大指標，包括，體重莫名減輕、提不起勁、握力不夠、走路速度變慢以及活動量不足等。如果這五項指標中，符合一至兩項，則屬於前期衰弱症，如果超過三種（含三種），就屬衰弱症。

不同於肌少症 涵蓋身心問題

詹鼎正強調，衰弱症可以說是包含身心靈以及社會活動等多項指標的綜合體，不過，範圍太廣泛，以致難以持續研究，最後終於難以成為單一疾病名稱。

相較之下，從衰弱症分離而出的肌少症，概念就顯得單純許多，肌肉組織較少，人就顯得衰弱，且容易跌倒。因此，預防肌少症的方法就顯得簡單，只需補充優質蛋白質，並多多運動，尤其是重訓等阻力運動，就能讓肌肉慢慢長回來。

不過，衰弱症則是身、心、靈等方面均出了問題，例如飲食不均衡、營養缺乏、少運動、缺乏與人互動等很多因素糾結在一起，而導致衰弱。台灣進入老人化社會，衰弱症議題獲得重視，不少醫院增設老人專科、老人整合性門診，由專業醫療團隊評估、診斷，提供預防持續衰弱的處方。

營養與運動 能改善衰弱指數

綜合介入衰弱症治療的臨床報告，詹鼎正指出，能夠有效改善衰弱、增強體力及免疫力的關鍵在於營養補充及持續運動。國衛院調查發現，如果能夠每周至少兩次運動，並透過營養諮詢，獲得足夠的營養素，就能大幅改善衰弱指數。

不過，如何讓衰弱症患者能夠吃得營養？攝取足夠的營養素？這可是一門大學問。

首先由營養師觀察衰弱症患者在過去二十四小時內吃了哪些東西，或是透過抽血檢測，看看體內缺乏了哪些營養素，最後由醫師、營養師進行專業評估，依照患者欠缺部分，找出適合的介入方式。

例如，面對前期衰弱症患者時，或許可以只提醒當事人，應該補充哪些食物，像是深色蔬菜、優質蛋白質等。如果血液檢驗報告顯示，缺乏某些營養素，就特別補充不足之處。

補充營養品 先請醫師評估

至於補充方式大致可分為兩種，如果補充不足之處，包括熱量、營養素，建議在三大正餐之間補充適當的營養補充品。如果取代其中一個正餐，就需要斤斤計較，精算熱量及成分。

舉例來說，將營養補充品當成點心時，就應採取總量管制，一天攝取一千八百大卡熱量，飲用一罐補充品，熱量約兩百五十大卡，就需要扣除掉，如果喝了兩瓶，熱量就會多出五百大卡。

此外，不管是肌少症或是衰弱症，在補充營養之前時，均建議接受專業醫療評估，例如，肌少症患者必須補充高蛋白食物，但如果只是補充肉、蛋等優質蛋白質，在沒有運動情況下，蛋白質進入人體後，只會變成脂肪，必須透過重訓等阻力運動，才能讓脂肪轉為肌肉。

如何挑選營養補充品？詹鼎正指出，就跟日常飲食攝取一樣，應以均衡為原則，此外，再針對不同疾病患者給予不同需求的補充品，例如，腎臟不好的人就不能食用含有過多蛋白質的營養品，糖尿病、腎臟病等患者也應選擇不同的配方的疾病專用營養補充品。

病後瘦10公斤 斤斤計較養回來

住院是最好的減重方法！? 六十多歲賴先生因為膽結石而住院開刀，就醫之前，因為腹部疼痛及發燒不適，而沒有胃口，體重明顯往下掉，從原本近七十公斤掉至六十五公斤，還一度自嘲地說，終於能減重。

確診後，醫師立即收治住院，準備開刀之前，賴先生接受各種儀器檢查，必須空腹受檢，因此，不能進食，加上他嫌醫院提供菜色不好，常只吃了幾口，就喊著吃不下，等到術後，體重竟然不到六十公斤。

由於吃不下、吃不好，住院開刀才一周，賴先生整個人瘦了好幾圈，比住院前，約減重十公斤，虛弱消瘦、沒元氣，醫師提醒他，出院後一定要將肉養回來，至少要在一個月內回到生病前的體重。

台大醫院竹東分院院長詹鼎正指出，人在生病時，消耗太多熱量，生病後復元階段也是如此，因此，需要補充更多的營養素，才能補回原來能量，避免衰弱症、肌少症上身。

由於賴先生牙口功能不好，吃肉有困難，在醫師評估下，建議他攝取營養補充品，從中獲得足夠的蛋白質、熱量以及其他營養素，在正餐之間，補充營養。

不過，賴先生覺得營養補充品味道過甜，於是在營養師建議下，以一比一方式與水稀釋，當成開水飲用，如此一來，不僅補充水分，也能一起補充熱量及營養素。

就在醫師提醒、家人照顧下，賴先生每天補充營養品，並逐漸增加活動量，體重慢慢往上升，終於在手術三、四個月後， 回到七十公斤，並在復健科醫師協助，接受阻力訓練，整個人結實許多。

衰弱症五大指標
1.體重莫名減輕
2.提不起勁，覺得疲憊
3.握力不夠，肌力下降
4.走路速度變慢
5.活動量降低
說明：五項指標中，符合一至兩項，屬於前期衰弱症，如果超過三種（含三種），就屬衰弱症。

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