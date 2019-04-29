200元鈔比100元好用？ 他實測2個月發現「8大優點」

2019-04-29 17:46 聯合新聞網 綜合報導



一名網友花了2個月實際測試、體驗，發現200元鈔票其實有許多優點，實用性也比大家想像中高。圖截自Dcard 分享 facebook

綠色的200元鈔票自民國91年發行以來，流通率一直相當低迷，不少消費者和業者都認為面額200元的紙幣不太實用。不過，近日有一名網友兌換了100張200元鈔票，並花2個月進行實測，發現200元鈔票其實有「8大優點」，並不像大家說的那樣一無是處。

一名網友在《Dcard》上po文分享，他考慮到近年來物價上漲，在台北用餐時常要支付多張100元鈔票，相當麻煩，加上自己偏愛綠色，因此便到台灣銀行換了100張200元鈔票，並在接下來的2個月中大量使用200元鈔票消費。

原po實測之後發現，200元鈔票其實有不少優點，一是符合台北物價，一餐只需付1張紙幣，二是1張200元可抵2張100元鈔票，有效減少錢包厚度。第三則是對於習慣用鈔票付費的人來說，200元面額不大不小剛剛好，不用拿大鈔或是一堆零錢購物。原po還提到，200元鈔票因為流通率僅0.18%，破損率相對較低，不但有助於維持錢包整潔，也很少有人會製作此面額的假鈔。

此外，原po認為，200元鈔票「很帥」且「有蔣中正的圖像」，不僅買東西時引人注目，還可以和同學換鈔，將200元鈔票推廣出去。而且，原po在長達2個月的實測過程中，沒有發生店家拒收鈔票，或是被店家擺臉色的情況，因此，他認為200元鈔票其實「異常地好用」。

此文章po出後，引發不少網友熱烈討論，有人贊同原po的觀點，「支持推廣200，因為現在一餐100不夠付了...」、「之前去郵局ATM領錢換出5張200一整天心情都很好」。

但也有網友無奈表示，店家其實不喜歡收到面額200元的鈔票，「一定不會拒收，但是200對於店家真的很麻煩，一堆客人都不收200，很難找出去」、「超討厭收到200...每次要找錢給客人都會被拒絕，記帳麻煩，收銀也沒有多一格可以放200的」。