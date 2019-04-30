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日製IH鍋在手 輕鬆煮出米其林級米飯

2019-04-30 09:00聯合線上： 記者 黃筱晴

看似簡單單純的米飯，想要煮得好吃香甜，其實背後蘊藏了大學問；若想要在家輕鬆煮出米其林等級的美味米飯，一台好的電子鍋更是不可或缺。連續2年奪得米其林一星殊榮的主廚野村裕二表示，唯有Panasonic IH電子鍋能符合「米飯粒粒分明、飯香十足」的要求！

連續2年奪得米其林一星殊榮的主廚野村裕二，強力推薦Panasonic IH電子鍋...
連續2年奪得米其林一星殊榮的主廚野村裕二，強力推薦Panasonic IH電子鍋。 記者林澔一／攝影
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野村主廚表示：「煮飯時需要有均勻強大的火力，才能提升米飯香甜度」。日本製Panasonic可變壓力IH電子鍋，受到野村主廚肯定的關鍵就在於炊煮過後米飯的品質，透過Panasonic可變壓力IH電子鍋上蓋＋底部IH結構，以IH全面大火力加熱，炊煮的過程中更能將米粒從上到下充分翻攪均勻受熱，煮出粒粒分明、Q彈飽滿的米飯；而獨家日本專利的「循環可變壓力」技術，炊煮的過程中，經過4次加壓與減壓的循環變化，在壓力快速變換時讓米粒在鍋中舞動翻滾，除了讓米飯更佳蓬鬆，也能徹底釋放出米芯最深層的甜度，讓品嚐到的每一口米飯都Q彈香甜，即使連平常難煮得好吃的健康糙米飯，都可透過可變壓力IH電子鍋也能煮得好吃美味，讓人一口接一口。

Panasonic可變壓力IH電子鍋內建多樣專業炊煮行程，一鍵享受米其林級美味米...
Panasonic可變壓力IH電子鍋內建多樣專業炊煮行程，一鍵享受米其林級美味米飯。 記者林澔一／攝影
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米其林摘星不易、維持星等更需要用心經營。除了店裡持續使用Panasonic IH電子鍋料理美味米飯之外，受到米其林指南肯定的野村師傅也不藏私地透露，煮出米其林星級米飯的秘訣包括「米、水、炊煮方式」，米的部分要選擇剛精米沒多久的新鮮米，洗米時只要輕輕攪動一下，換水3次，如果把米洗得太乾淨，水都變成透明的，反而會洗掉米飯的美味；將米泡在水中30分鐘之後，搭配使用Panasonic IH電子鍋，就能每次都煮出同樣高品質的美味米飯。

2019/5/31前買日本製Panasonic可變壓力IH電子鍋，再加碼回函送3...
2019/5/31前買日本製Panasonic可變壓力IH電子鍋，再加碼回函送38L電烤箱NB-H3800。 記者林澔一／攝影
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Panasonic可變壓力IH電子鍋內建多樣專業炊煮行程，不管是糙米飯、稀飯、什穀飯、什錦飯，甚至是壽司飯、焦香飯、咖哩飯都能輕鬆完成。今年Panasonic日本製商品陣容更全面再擴大，在容量、炊煮行程等有更多種選擇，滿足消費者不同使用需求，平常在家就能輕鬆享用到米其林級米飯，讓每一口都是味覺饗宴。

即日起至2019/8/19止，凡購買日本製IH電子鍋，即送強化麵碗組SP-1911。5/31前買可變壓力IH電子鍋SR-PX184，再加碼回函送價值4,990元的Panasonic 38L電烤箱NB-H3800。針對初次使用的民眾們，Panasonic在北中南皆有廚藝生活體驗館，在指定賣場也有設立體驗專區，讓新手們能實際觀看且操作不擔心操作問題。若無法實際前往的民眾Panasonic貼心的提供線上教學食譜及教學影音，即使在家也能一邊觀看一邊操作，最主要的目的就是讓購買者能安心、輕鬆煮出色、香、味俱全的美味米飯。
Panasonic IH電子鍋官網：https://bit.ly/2vh5Vqr

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