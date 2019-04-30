日製IH鍋在手 輕鬆煮出米其林級米飯

看似簡單單純的米飯，想要煮得好吃香甜，其實背後蘊藏了大學問；若想要在家輕鬆煮出米其林等級的美味米飯，一台好的電子鍋更是不可或缺。連續2年奪得米其林一星殊榮的主廚野村裕二表示，唯有Panasonic IH電子鍋能符合「米飯粒粒分明、飯香十足」的要求！

連續2年奪得米其林一星殊榮的主廚野村裕二，強力推薦Panasonic IH電子鍋。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

野村主廚表示：「煮飯時需要有均勻強大的火力，才能提升米飯香甜度」。日本製Panasonic可變壓力IH電子鍋，受到野村主廚肯定的關鍵就在於炊煮過後米飯的品質，透過Panasonic可變壓力IH電子鍋上蓋＋底部IH結構，以IH全面大火力加熱，炊煮的過程中更能將米粒從上到下充分翻攪均勻受熱，煮出粒粒分明、Q彈飽滿的米飯；而獨家日本專利的「循環可變壓力」技術，炊煮的過程中，經過4次加壓與減壓的循環變化，在壓力快速變換時讓米粒在鍋中舞動翻滾，除了讓米飯更佳蓬鬆，也能徹底釋放出米芯最深層的甜度，讓品嚐到的每一口米飯都Q彈香甜，即使連平常難煮得好吃的健康糙米飯，都可透過可變壓力IH電子鍋也能煮得好吃美味，讓人一口接一口。

Panasonic可變壓力IH電子鍋內建多樣專業炊煮行程，一鍵享受米其林級美味米飯。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

米其林摘星不易、維持星等更需要用心經營。除了店裡持續使用Panasonic IH電子鍋料理美味米飯之外，受到米其林指南肯定的野村師傅也不藏私地透露，煮出米其林星級米飯的秘訣包括「米、水、炊煮方式」，米的部分要選擇剛精米沒多久的新鮮米，洗米時只要輕輕攪動一下，換水3次，如果把米洗得太乾淨，水都變成透明的，反而會洗掉米飯的美味；將米泡在水中30分鐘之後，搭配使用Panasonic IH電子鍋，就能每次都煮出同樣高品質的美味米飯。

2019/5/31前買日本製Panasonic可變壓力IH電子鍋，再加碼回函送38L電烤箱NB-H3800。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

Panasonic可變壓力IH電子鍋內建多樣專業炊煮行程，不管是糙米飯、稀飯、什穀飯、什錦飯，甚至是壽司飯、焦香飯、咖哩飯都能輕鬆完成。今年Panasonic日本製商品陣容更全面再擴大，在容量、炊煮行程等有更多種選擇，滿足消費者不同使用需求，平常在家就能輕鬆享用到米其林級米飯，讓每一口都是味覺饗宴。