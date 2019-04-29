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小孩挑食怎麼辦 專家傳授小秘訣

2019-04-29 16:05台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

陳巧明建議家長，應讓小孩子攝取更多全穀類，以及透過改變食譜讓小孩子接受苦瓜、茄子...
陳巧明建議家長，應讓小孩子攝取更多全穀類，以及透過改變食譜讓小孩子接受苦瓜、茄子等口感較差的蔬果。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
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小孩挑食怎麼辦？台灣營養基金會29日宣佈「台灣兒童飲食調查」，顯示仍有7成兒童有挑食問題。基金會副執行長陳巧明表示，現在外食充斥精緻澱粉，小孩若持續食用容易造成心血管疾病，但小孩不愛吃健康的糙米、苦瓜等食物，他們希望透過將食材切成小塊狀、不同口感搭配等方法，讓小孩飲食更加均衡。

陳巧明提到，衛福部2018飲食指南提到，全穀類（玉米、燕麥、芋頭等）營養密度比精緻澱粉高，且不會對健康造成負擔，衛福部建議多加食用，但經過1年之後他們調查發現，小孩子還是有偏食的情況，很多還是因為口感跟味道無法接受。而如果小孩因偏食接受過多精緻澱粉，會提高罹患心血管疾病風險。

因此她呼籲家長，需減少給小孩吃過於精緻化（高油高鹽）的食品，用不同方法搭配更多全穀類的攝取。另外，他們調查也發現，苦瓜、茄子、青椒等蔬果也是小孩最畏懼的食物，原因多為經過烹調後的口感讓小朋友卻步，因此家長也要設法改變小孩子食物配方，讓他們習慣看似難吃，但很健康的食物的味道。

她建議，苦瓜在煮之前，可以將內部會苦的白膜刮乾淨以降低苦味，另外在烹煮之前川燙一下也可以降低苦味，並在料理前先切成小塊狀。另外，口感不同的食物可以互相做搭配，玉米可以跟鮪魚、小黃瓜等食物做搭配食用；茄子可以搭配玉米跟蛋，讓小朋友吃不出來裡面有討厭的食物，攝取健康養分。

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