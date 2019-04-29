麻疹疫苗將用罄 疾管署調5萬劑估可撐到7月底

2019-04-29 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



今年國際間麻疹疫情大爆發，也引爆國內民眾擔憂出國被感染，搶打三合一MMR 疫苗民眾暴增，與非流行期相比，每周增加3倍左右。國內兩家供貨自費疫苗市場的藥廠，庫存僅剩1萬3000劑；衛福部疾管署今日宣布，本周起將陸續調度5萬劑公費疫苗作為自費用途，預計可以撐到7月底。

疾管署副署長羅一鈞表示，目前國內每周自費接種MMR疫苗人數約4、5000人，是非流行期的3倍之多，其中默沙東（MSD）藥廠上周疫苗存量僅剩4000劑，今通報庫存將用罄，即日起將停止供應所有醫療院所；而葛蘭素史克（GSK）藥廠疫苗剩餘量約9000劑，頂多撐到下周。

為免民眾打不到疫苗，羅一鈞說，目前國內幼童常規接種的公費MMR疫苗尚有30萬劑，庫存充足，疾管署決定調度5萬劑公費MMR疫苗，先滿足民眾自費接種需求，最後再由藥廠歸還，而調度不影響公費接種，民眾仍應按時帶家中嬰幼兒完成接種，以獲得保護力。

羅一鈞強調，兩家藥廠皆已向原廠緊急追貨，其中默沙東藥廠預定7月再進口3萬劑，也將爭取額外緊急應變劑量；葛蘭素史克也已獲得原廠同意緊急調貨，進口時間還在協調中。