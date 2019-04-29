親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

專題／平常吃什麼、維持生活開支多少？揭日本皇室神秘面紗

日職／王柏融首打席敲長打 次打席飛球出局

普悠瑪賣站票被罵翻！台鐵：服務「非搭不可」的旅客

2019-04-29 15:13聯合報 記者侯俐安╱即時報導

為紓解旅客乘車需求，台鐵將於5月2日起，開放全線普悠瑪號、太魯閣號等新自強號站票，並於乘車當天限量發售，每列次共120張。引發專家及網友抨擊，質疑當初台鐵採購就是以安全為由不開放站票，如今為何又可開放？目前也並非每一班都客滿，若要解決運能不足，不應是從站票下手。台鐵強調，經過安全測試無虞，且嚴格控管人數，在旅客搭車需求與乘車舒適度之間取得平衡。

去年普悠瑪翻覆事故後，外界對普悠瑪號的安全性更放大檢視。台鐵局日前做載重安全性測試，結果指在傾斜系統測試、軔機性能、彎道行駛、車速及加速度測試結果均合格，安全無虞。但專家並不認同。

台灣鐵道暨國土規劃學會表示，新自強號要開放站票是由誰負責驗證旅客站立安全，台鐵最初期以旅客安全理由不開放站票，現在又可以開放站票，是否標準一致？另外，新自強號開放站票也凸顯台鐵東幹線列車供需失衡的議題，除了開放站票之外，請問交通部與台鐵，中長期該如何因應供需差異？

學會建議，與其要開放新自強號站票，不如透過供需分析了解目前高需求之班次為何，在車輛與駕駛許可之下，與現有自強號後面跟隨一列性能相仿之通勤電聯車，兼顧新增座位與新增站位需求。

台鐵營業科長王文謙表示，台鐵開放站票主要是為疏運需求，新自強號一天共有55列次往返花東，若所有站票賣出、等同可增加6000人。

不過平日新自強號利用率僅五成、周六日約八成，為何開放站票？王文謙表示，主要是針對部分尖峰時段，例如周六早上9點的班次，或是上午尖峰期，希望能讓「非搭這班不可的民眾」有車可搭，提供民眾便利性，讓「非搭這班不可的民眾」能有車可搭。

至於為何不是尖峰時段才開放站票？台鐵表示每天尖峰時段不同，因此全面開放，但不會天天都滿班。不過，若要解決運能不足應從站票下手。王文謙表示，針對增加運能，未來購車計畫也將充分補齊。

至於有網友認為，普悠瑪、太魯閣沒有站票，是搭車環境的「最後一塊淨土」，未來舒適度將大幅下降，台鐵表示，只有限量120人站票，不會班班客滿，因此會在便利性與舒適度取得平衡。

針對普悠瑪採購時曾以安全為由不開放站票，立委陳瑩也曾提初招標公文。台鐵車輛科長蕭建廷表示，經過去年安全測試後，若要達到「超滿載」，就算開放站票150人，行車系統、車輛運轉也確定安全無虞。

對於外傳開放站票是新北立委施壓，台鐵表示不予置評。

為紓解旅客乘車需求，台鐵將於5月2日起，開放全線普悠瑪號、太魯閣號等新自強號站票...
為紓解旅客乘車需求，台鐵將於5月2日起，開放全線普悠瑪號、太魯閣號等新自強號站票，並於乘車當天限量發售，每列次共120張。本報資料照片
分享

台鐵自強號普悠瑪號
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

普悠瑪、太魯閣號平日也賣站票 旅客：最後淨土淪陷

2019-04-29 12:55

丟垃圾、看病、報稅… 5月1日起便利新制看這裡

2019-04-29 10:08

眼睛不好到底是誰的問題？基本歸因謬誤

2019-04-29 11:51

喂！不是說好不要玩食物 真是對不起啊！

2019-04-29 11:49

今日起航！ 搭上科普列車 邊環島邊實驗

2019-04-29 14:39

聯晚回響／提高塑膠袋回收率 環署擬簡化種類

2019-04-29 14:38

普悠瑪、太魯閣號 5月2日起售站票

2019-04-29 14:36

梅雨季來了 周三防局部大雨

2019-04-29 14:33

立院初審通過 騎電動自行車未戴安全帽罰300元

2019-04-29 14:31

北市也有懸日 今天起快卡位這2處

2019-04-29 14:22

台北人早餐最常愛這三種 衛生局：強制業者食材登錄

2019-04-29 14:22

學童DIY玩藝術 壓克力翻轉秋色

2019-04-29 14:18

軌道運輸轉乘高於汽車客運 高雄成長最亮眼

2019-04-29 14:11

晚上起床看不見 他罹患了夜盲症

2019-04-29 13:40

消費力、旅遊天數雙成長！華航直航夏威夷增班

2019-04-29 13:27

大金空調贊助齊柏林空間 一同「見山」的美好

2019-04-29 13:06

個性變得多疑脾氣暴躁 醫師：可能缺乏維生素B12

2019-04-29 12:45

北市率先全國公布「食安通報原則」5月上路

2019-04-29 12:17

久坐成「職災」 八成中年上班族靈活度不佳

2019-04-29 12:03

周三梅雨鋒面報到 北台灣高溫掉7度

2019-04-29 11:59

兒童飲食調查 七成兒童有挑食問題

2019-04-29 11:56

牙齦腫漲流血不一定是牙周病 看看你有沒有吃這些藥物

2019-04-29 11:25

中華醫大與義大跨界合作 研發降低泌尿道癌惡化

2019-04-29 11:18

立院交委會初審通過 騎電動自行車未戴安全帽罰300元

2019-04-29 10:56

淡海輕軌被爆座椅破、車廂漏水 捷運局：5月起改塑料椅

2019-04-29 10:39

5月2日起普悠瑪、太魯閣號全線發售限量的站票

2019-04-29 10:36

調查報導迴響／增加塑膠袋回收率 環保署三面向規畫

2019-04-29 10:31

穆斯林旅遊指數台灣第三 觀光局成立駐雅加達服務處

2019-04-29 10:16

今明兩天各地多雲到晴 主要降雨在午後

2019-04-29 09:44

今天去忠孝西路卡位 氣象局估這時段台北市有懸日美景

2019-04-29 08:04

吳德榮：周三梅雨季第一道鋒面影響 恐伴隨劇烈天氣

2019-04-29 07:51

咖啡是頭痛靈藥還是毒藥？ 專家這樣分析

2019-04-29 07:41

彭啟明：今明當心熱到中暑 周三從夏天「回」到春天

2019-04-29 07:41

疫苗升級，地方經驗／桃園肺炎罹患率降低

2019-04-29 00:44

優人物／收藏家曾文泉 在藝術裡呼吸 在品味裡生活

2019-04-29 00:32

流感+肺炎疫苗 肺炎風險少7成

2019-04-29 00:31

防超級細菌 接種疫苗增保護力

2019-04-29 00:24

首波梅雨 周三報到

2019-04-29 00:05

路跑遇路倒 美女護理師聯手救了她

2019-04-29 00:00
看更多

熱門文章

路跑遇路倒 三總美女護理師聯手搶回一命

2019-04-28 17:13

梅雨季第一道鋒面周三報到 一張圖看雨怎麼下

2019-04-28 16:42

睡覺6大「錯誤認知」 9成人都做錯

2019-04-28 18:35

丟垃圾、看病、報稅… 5月1日起便利新制看這裡

2019-04-29 10:08

無人機在阿里山成功運血清 台灣可能創國際紀錄

2019-04-28 18:24

今天去忠孝西路卡位 氣象局估這時段台北市有懸日美景

2019-04-29 08:04

花蓮418地震 重傷馬國男子過世

2019-04-28 18:09

57歲男不菸酒沒不舒服 免費健檢篩出大腸癌

2019-04-28 18:30

普悠瑪、太魯閣號平日也賣站票 旅客：最後淨土淪陷

2019-04-29 12:55

每日星座運勢／處女信心滿滿運勢佳 大膽開發財路

2019-04-29 00:00

咖啡是頭痛靈藥還是毒藥？ 專家這樣分析

2019-04-29 07:41

吳德榮：周三梅雨季第一道鋒面影響 恐伴隨劇烈天氣

2019-04-29 07:51

台南超夯用餐地點 烤牛肉配空無一人美術館

2019-04-28 16:56

路跑遇路倒 美女護理師聯手救了她

2019-04-29 00:00

5月2日起普悠瑪、太魯閣號全線發售限量的站票

2019-04-29 10:36

首波梅雨 周三報到

2019-04-29 00:05

5月6日起芋頭控衝！IG超夯「一芳」芋頭鮮奶連7天買一送一

2019-04-29 10:46

唐綺陽星座運勢週報：金牛突破萬難 天蠍感情兩極化

2019-04-29 07:36

手機嗶上車 機捷5月起全線行動支付

2019-04-28 23:20

5月星座塔羅運勢：牡羊整體運勢弱 金牛出現情投意合對象

2019-04-29 10:01

彭啟明：今明當心熱到中暑 周三從夏天「回」到春天

2019-04-29 07:41

台大研究發現 藍光可刺激毛囊活化再生新髮

2019-04-28 17:18

領隊帶團很辛苦 同房旅客這些事最好不要做

2019-04-28 18:32

記得要去打！108年新增或擴大接種公費疫苗看過來

2019-04-28 21:13

范冰冰也愛、小紅書瘋「灌膚」大破解 做一次＝排7次毛孔髒污？

2019-04-28 15:31

【心情點滴】柯幸玫／修習一門重要的功課

2019-04-29 06:00

【我見我思】林思妙／我也是「官夫人」

2019-04-29 06:00

感染超級細菌無藥可醫？專家：有種有疫苗可預防

2019-04-28 21:13

影／打掉門檻刷新漆 養護所窗邊設「慢漫等金久咖逼」

2019-04-28 16:03

【美味記憶】小玲／白蘿蔔，百滋味

2019-04-29 06:00

周三梅雨鋒面報到 北台灣高溫掉7度

2019-04-29 11:59

萬隻螢火蟲飛舞好像外太空！日本5處「夢幻賞螢名所」6月登場

2019-04-25 17:35

遊花蓮遇6.1強震 馬國男昨晚不幸過世

2019-04-28 20:48

牙齦腫漲流血不一定是牙周病 看看你有沒有吃這些藥物

2019-04-29 11:25

久坐成「職災」 八成中年上班族靈活度不佳

2019-04-29 12:03

台北人早餐最常愛這三種 衛生局：強制業者食材登錄

2019-04-29 14:22

淡海輕軌被爆座椅破、車廂漏水 捷運局：5月起改塑料椅

2019-04-29 10:39

立院交委會初審通過 騎電動自行車未戴安全帽罰300元

2019-04-29 10:56

個性變得多疑脾氣暴躁 醫師：可能缺乏維生素B12

2019-04-29 12:45

台鐵全線新自強號 5月2日起限量每列次120張無座票

2019-04-29 10:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top