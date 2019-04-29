普悠瑪賣站票被罵翻！台鐵：服務「非搭不可」的旅客

2019-04-29 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



為紓解旅客乘車需求，台鐵將於5月2日起，開放全線普悠瑪號、太魯閣號等新自強號站票，並於乘車當天限量發售，每列次共120張。引發專家及網友抨擊，質疑當初台鐵採購就是以安全為由不開放站票，如今為何又可開放？目前也並非每一班都客滿，若要解決運能不足，不應是從站票下手。台鐵強調，經過安全測試無虞，且嚴格控管人數，在旅客搭車需求與乘車舒適度之間取得平衡。

去年普悠瑪翻覆事故後，外界對普悠瑪號的安全性更放大檢視。台鐵局日前做載重安全性測試，結果指在傾斜系統測試、軔機性能、彎道行駛、車速及加速度測試結果均合格，安全無虞。但專家並不認同。

台灣鐵道暨國土規劃學會表示，新自強號要開放站票是由誰負責驗證旅客站立安全，台鐵最初期以旅客安全理由不開放站票，現在又可以開放站票，是否標準一致？另外，新自強號開放站票也凸顯台鐵東幹線列車供需失衡的議題，除了開放站票之外，請問交通部與台鐵，中長期該如何因應供需差異？

學會建議，與其要開放新自強號站票，不如透過供需分析了解目前高需求之班次為何，在車輛與駕駛許可之下，與現有自強號後面跟隨一列性能相仿之通勤電聯車，兼顧新增座位與新增站位需求。

台鐵營業科長王文謙表示，台鐵開放站票主要是為疏運需求，新自強號一天共有55列次往返花東，若所有站票賣出、等同可增加6000人。

不過平日新自強號利用率僅五成、周六日約八成，為何開放站票？王文謙表示，主要是針對部分尖峰時段，例如周六早上9點的班次，或是上午尖峰期，希望能讓「非搭這班不可的民眾」有車可搭，提供民眾便利性，讓「非搭這班不可的民眾」能有車可搭。

至於為何不是尖峰時段才開放站票？台鐵表示每天尖峰時段不同，因此全面開放，但不會天天都滿班。不過，若要解決運能不足應從站票下手。王文謙表示，針對增加運能，未來購車計畫也將充分補齊。

至於有網友認為，普悠瑪、太魯閣沒有站票，是搭車環境的「最後一塊淨土」，未來舒適度將大幅下降，台鐵表示，只有限量120人站票，不會班班客滿，因此會在便利性與舒適度取得平衡。

針對普悠瑪採購時曾以安全為由不開放站票，立委陳瑩也曾提初招標公文。台鐵車輛科長蕭建廷表示，經過去年安全測試後，若要達到「超滿載」，就算開放站票150人，行車系統、車輛運轉也確定安全無虞。