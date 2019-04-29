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用燦爛笑容抗病魔 癌童特技表演照片獲獎

2019-04-29 14:45中央社 台北29日電

琥淵因腦瘤雙眼全盲、身高永遠停在110公分。一次在化療時，他臉上綻放笑容、頭還頂著寶特瓶，這一幕溫暖，他的媽媽鄧嘉麗隨手拍下照片取名「特技表演」，奪攝影比賽首獎。

癌症希望基金會第7屆「捕捉希望」攝影比賽頒獎典禮今天舉行，癌症親友組首獎得主為鄧嘉麗，她用手機隨手拍下正在化療的兒子琥淵。畫面中，琥淵笑的非常燦爛，雖沒有高超攝影技巧，但情感真摯溫暖，讓評審印象深刻。

琥淵今年12歲，發病時才正準備升上小學一年級。當時他眼睛看不到，家長帶到眼科檢查，醫師懷疑是腦部異常，結果確診腦腫瘤，壓迫視神經，兩眼全盲，且影響內分泌，身高永遠停留在110公分。

疾病不只奪走琥淵的視力和發育，更讓他在5年間歷經3次復發，3次開顱手術、2次高劑量放療，甚至曾因病情惡化，一度被醫生宣告生命只剩1個月時間，但他沒被打倒，也從未停止所有學習與接觸世界的機會。

琥淵不只學業名列前茅，也積極培養各種興趣，撲克牌、圍棋、象棋、桌遊、跑步、球類都嘗試，也非常喜歡動漫。

鄧嘉麗接受中央社記者採訪時表示，琥淵的個性很樂觀、積極，身為家長，也從未把他當成一個病童看待，也會希望能盡量提供資源，讓琥淵跟一般同齡孩子一樣享受學習的樂趣，不會因為身體受限。

儘管治療過程非常辛苦，但鄧嘉麗說，琥淵從來沒有放棄，雖然有時候治療副作用強，他會喊身體不舒服，但都堅強面對，樂觀對抗疾病。

有一次在化療階段，琥淵前一天身體很不舒服，沒什麼精神，但隔天治療時，精神變好了，他臉上笑嘻嘻，還拿著一個寶特瓶頂在頭上。

鄧嘉麗看著這一幕，內心感動和溫暖，隨手拍下照片，因為看著這個笑臉就覺得充滿力量，儘管治療的路途很辛苦漫長，仍要打起精神勇往前行。

這張名為「特技表演」照片獲得比賽首獎。照片說明寫著，北醫附醫的醫護人員喜歡叫琥淵「黃員外」，想藉照片說明治療期間保持愉快心情就不怕病魔。鄧嘉麗說，得知獲獎時，琥淵非常開心，還說他成了最佳模特兒。

為了陪伴琥淵治療，鄧嘉麗常要向公司請假，她說，幸好公司能同理她的需求，且所有的家人也都很支持琥淵，爺爺也常陪他治療。雖然孩子確診時她也曾一度傷心難過，但遇到了，就積極面對、不沮喪，想著「幫助孩子」就對了。

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