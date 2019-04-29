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台北人早餐最常愛這三種 衛生局：強制業者食材登錄

2019-04-29 14:22聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市衛生局委外調查台北市民選購早餐偏好、對食材登錄平台了解程度及對業者的衛生期許，今天公布結果，民眾最常購買三明治、漢堡及蛋餅；衛生局今天也同步發文給北市超過4家營業據點的早餐、速食業者共24家品牌1000多家門市，強制業者在8月底前上網完成登錄前三名早餐類別及飲料、用油、蛋品的食材來源，以利未來追蹤。

早餐大家都吃什麼？衛生局委託厚策思維公司於本月1日到21日進行民眾早餐網路問卷調查，並針對1704份有效問卷中的574名實際居住北市的市民，分析調查結果，發現市民最常購買的早餐前三名為三明治（26%）、漢堡（21%）及蛋餅（20%）。

衛生局表示，網路調查的市民以女性為主，平均年齡為30到39歲，其中58%市民知道食材登錄平台的存在，高達88%市民認為揭露食材及包材資訊有助提升選購意願；對早餐店食品衛生期許的前三名則是工作人員應配戴口罩（27%）、穿著乾淨工作服（20%）、常洗手注重清潔習慣（20%）。

衛生局指出，目前法令除規範中央疫情期間及上呼吸道疾病傳染或帶菌期間需戴口罩外，並未強制規定餐飲業者人員要配戴口罩，但問卷調查結果仍會提供連鎖早餐業者作為提升服務水準的參考。

衛生局說，北市去年已要求連鎖加盟早餐、速食業者登錄三明治、漢堡、飲品等品項食材，目前有17家品牌453家門市配合，基於部分品牌門市的蛋品與調理食用油多為自行採購，今年追加要求各門市的蛋品與用油也必須登錄，讓民眾能更安心選購。

北市衛生局委外調查台北市民選購早餐偏好、對食材登錄平台了解程度及對業者的衛生期許...
北市衛生局委外調查台北市民選購早餐偏好、對食材登錄平台了解程度及對業者的衛生期許，今天公布結果。圖／衛生局提供
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