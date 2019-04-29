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晚上起床看不見 他罹患了夜盲症

2019-04-29 13:40聯合報 記者黃寅╱即時報導

晚上起床如廁視茫茫？！視網膜色素病變作祟。

一名45歲男性日前突然視力模糊、晚上起床上廁所會有看不見，驚覺有異，醫師檢查發現他罹患了「色素性視網膜退化症（夜盲症）」且合併雙眼白內障病變，為他進行了白內障手術治療後，目前視力已恢復清晰，但色素性視網膜退化症屬不可逆的遺傳性眼疾，每個人惡化的速度不同，建議需定期回診追蹤，以免視力惡化。

長安醫院眼科主任何宜豪醫師指出，色素性視網膜退化症是常見的遺傳性眼疾，患者可能因視神經萎縮，甚至是視網膜的血管灌流不好，導致色素沉澱，造成視野缺損、夜間視力下降、色彩對比敏感度下降等，臨床上也常合併有高度近視、白內障及黃斑部病變。

何宜豪說，色素性視網膜退化症在台灣的盛行率約千分之一左右，一般是兩眼都會發作，而每個患者的惡化速度都不同，有人可能數年就會感受到視力有明顯退化，有些人可能數十年才有明顯惡化，即使是同一家族，每個人的惡化速度也都不同。許多患者最終會失明，但也有人終其一生都還保留著些許視力。

他呼籲，一旦出現視力模糊、色弱(色彩對比敏感度下降)、夜間視力下降、視野縮減等症狀，建議盡快至醫院眼科做詳盡的檢查，目前此疾病尚無治癒的方法，但針對併發症的部分，可早期發現治療。

長安醫院眼科主任何宜豪醫師指出，一旦出現視力模糊、色弱、夜間視力下降、視野縮減等...
長安醫院眼科主任何宜豪醫師指出，一旦出現視力模糊、色弱、夜間視力下降、視野縮減等症狀，應儘快至醫院做詳細的檢查。圖／長安醫院提供
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視力患者白內障
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