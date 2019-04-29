消費力、旅遊天數雙成長！華航直航夏威夷增班

2019-04-29 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



夏威夷是許多人心目中的太平洋夢幻渡假天堂，中華航空今天宣布5月3日起新增周五直飛班機，從每周兩班增加為三班，每周三、五、日都能來回檀香山。為慶祝增班，華航也推出優惠促銷，經濟艙來回機票含稅20500元起，預估將可帶動新一波夏威夷旅遊熱潮。

華航從2013年啟航夏威夷直飛航班，是台灣唯一直飛夏威夷的航空公司，去年華航來回夏威夷載客為50593人次，近兩年平均載客率都超過8成。

夏威夷觀光局統計也顯示，去年台灣旅客赴夏威夷旅遊數據有三大優勢，分別是旅遊消費力激增為全球第二、平均旅遊天數逐年增加、青壯年族群則是消費主力。

夏威夷觀光局表示，去年台籍旅客單趟前往夏威夷旅遊，平均消費金額為2336元美金，全球排名第三，僅次大陸2716元、大洋洲2559元，今年開春更超過大洋洲，平均消費金額成長至2688元，成為全球第二。

此外，隨著夏威夷推出生態、文化等多元化旅遊行程，台籍旅客去年停留夏威夷平均天數為9.2天，相較於2015年至2017年的7.9至8.1天，增加了1天。預估今年可望成長到10天。

夏威夷觀光局也統計，2015年造訪夏威夷的台籍旅客平均年齡近41歲，2016年和2017年下降至39歲，2018年更下降到37歲，顯示夏威夷近年的新聞法，以吸引年輕一代興趣。

夏威夷繼2016年舉辦水晶路跑、2018年夏威夷文化節，今年籌劃更多帶動雙邊觀光與文化交流的行銷活動，包括「Yoga with Aloha」瑜珈活動、呼拉舞快閃表演，以及即將於7月登場的第二屆夏威夷文化節等，展現夏威夷的多元熱情。