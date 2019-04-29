親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

日職／王柏融再扛5棒DH 首打席二壘安2打點入帳

30歲以前買房...北市最難 下跌最多竟然是它

大金空調贊助齊柏林空間 一同「見山」的美好

2019-04-29 13:06聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

2017年我們失去了齊柏林導演，但他遺留下來珍愛台灣土地的溫暖關懷，以及珍貴空拍影像，依舊震撼人心。近期位於淡水歷史建築「得忌利士洋行」的「齊柏林空間」盛大開幕，首檔特展就以「見山」為主題，集結齊柏林導演歷時25年的珍貴空拍影像，並結合在地人文特色與現代VR科技，致力讓更多人用不同的角度看見台灣。

齊柏林空間所在位置屬於歷史建築，內部環境老舊，既有空調設備噸數也不足，若未改善勢必嚴重影響開館後的觀展品質。在10多家熱心企業團體的響應與贊助下，許多困難和問題一一克服，大金空調董事長蘇一仲輾轉得知後，也立即主動指派專業人員前往齊柏林空間了解實際空調改善需求。

大金空調策略長黃海清指出，大金空調每年會針對20～30家社福團體主動提出捐助或捐贈，企業願景中特別提到的「提昇－生活品質 環境永續」也與齊柏林導演追求的環境永續、友善土地的理念一致，因此蘇董事長獲悉後沒有任何猶豫便一口答應，強調不計成本、全力支援改善工程。

經過專業技術人員診斷齊柏林空間的實際使用需求，大金空調全面檢修、更新室內、室外機，並主動提出空調噸數必須升級的專業評估，雖然古蹟建築裝修施作具有相當高難度，設備及施作總金額也高達150萬以上，但團隊依舊使命必達。

大金空調更表示，長期關注台灣土地永續生存與發展的齊柏林導演的精神和理念令人感佩，為了響應、倡議環保，大金空調全產品線也已全面置換R32新環保冷媒，這款冷媒對於地球臭氧層的破壞為零，比舊型R410A冷媒可減少75%二氧化碳排放，對減低地球溫室效應作出具體貢獻。也希望每一位入內參觀的民眾都能在舒適的環境中觀賞齊柏林導演的作品，同時感受良善企業團體對環境友善的努力與用心。

大金空調贊助齊柏林空間空調設備全面更新，邀請民眾一同看見台灣的美好。（左為齊柏林...
大金空調贊助齊柏林空間空調設備全面更新，邀請民眾一同看見台灣的美好。（左為齊柏林基金會執行長萬冠麗、右為和泰大金董事長蘇一仲）圖／和泰興業提供
分享

柏林歷史建築空拍
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

普悠瑪、太魯閣號平日也賣站票 旅客：最後淨土淪陷

2019-04-29 12:55

丟垃圾、看病、報稅… 5月1日起便利新制看這裡

2019-04-29 10:08

今天去忠孝西路卡位 氣象局估這時段台北市有懸日美景

2019-04-29 08:04

眼睛不好到底是誰的問題？基本歸因謬誤

2019-04-29 11:51

喂！不是說好不要玩食物 真是對不起啊！

2019-04-29 11:49

手機嗶上車 機捷5月起全線行動支付

2019-04-28 23:20

路跑遇路倒 美女護理師聯手救了她

2019-04-29 00:00

彭啟明：今明當心熱到中暑 周三從夏天「回」到春天

2019-04-29 07:41

首波梅雨 周三報到

2019-04-29 00:05

綜合所得稅5月1日開徵 添香油錢亦可扣抵

2019-04-29 13:41

晚上起床看不見 他罹患了夜盲症

2019-04-29 13:40

消費力、旅遊天數雙成長！華航直航夏威夷增班

2019-04-29 13:27

個性變得多疑脾氣暴躁 醫師：可能缺乏維生素B12

2019-04-29 12:45

北市率先全國公布「食安通報原則」5月上路

2019-04-29 12:17

久坐成「職災」 八成中年上班族靈活度不佳

2019-04-29 12:03

周三梅雨鋒面報到 北台灣高溫掉7度

2019-04-29 11:59

兒童飲食調查 七成兒童有挑食問題

2019-04-29 11:56

牙齦腫漲流血不一定是牙周病 看看你有沒有吃這些藥物

2019-04-29 11:25

中華醫大與義大跨界合作 研發降低泌尿道癌惡化

2019-04-29 11:18

立院交委會初審通過 騎電動自行車未戴安全帽罰300元

2019-04-29 10:56

淡海輕軌被爆座椅破、車廂漏水 捷運局：5月起改塑料椅

2019-04-29 10:39

5月2日起普悠瑪、太魯閣號全線發售限量的站票

2019-04-29 10:36

調查報導迴響／增加塑膠袋回收率 環保署三面向規畫

2019-04-29 10:31

穆斯林旅遊指數台灣第三 觀光局成立駐雅加達服務處

2019-04-29 10:16

今明兩天各地多雲到晴 主要降雨在午後

2019-04-29 09:44

吳德榮：周三梅雨季第一道鋒面影響 恐伴隨劇烈天氣

2019-04-29 07:51

咖啡是頭痛靈藥還是毒藥？ 專家這樣分析

2019-04-29 07:41

疫苗升級，地方經驗／桃園肺炎罹患率降低

2019-04-29 00:44

優人物／收藏家曾文泉 在藝術裡呼吸 在品味裡生活

2019-04-29 00:32

流感+肺炎疫苗 肺炎風險少7成

2019-04-29 00:31

防超級細菌 接種疫苗增保護力

2019-04-29 00:24

健康你我他／根管治療後 刷牙不敢再馬虎

2019-04-28 23:40

打造失智長輩夢想中的家

2019-04-28 23:37

健康名人堂／民眾分擔責任 健保更能永續

2019-04-28 23:36

子宮肌瘤免動刀？海扶刀需看4件事

2019-04-28 23:21

感染超級細菌無藥可醫？專家：有種有疫苗可預防

2019-04-28 21:13

桃園公費肺炎疫苗升級 肺炎罹患率低於全國平均

2019-04-28 21:13

記得要去打！108年新增或擴大接種公費疫苗看過來

2019-04-28 21:13

遊花蓮遇6.1強震 馬國男昨晚不幸過世

2019-04-28 20:48
看更多

熱門文章

路跑遇路倒 三總美女護理師聯手搶回一命

2019-04-28 17:13

梅雨季第一道鋒面周三報到 一張圖看雨怎麼下

2019-04-28 16:42

睡覺6大「錯誤認知」 9成人都做錯

2019-04-28 18:35

丟垃圾、看病、報稅… 5月1日起便利新制看這裡

2019-04-29 10:08

無人機在阿里山成功運血清 台灣可能創國際紀錄

2019-04-28 18:24

今天去忠孝西路卡位 氣象局估這時段台北市有懸日美景

2019-04-29 08:04

花蓮418地震 重傷馬國男子過世

2019-04-28 18:09

飲食正常大三生血便 竟是腸癌晚期

2019-04-28 13:32

57歲男不菸酒沒不舒服 免費健檢篩出大腸癌

2019-04-28 18:30

每日星座運勢／處女信心滿滿運勢佳 大膽開發財路

2019-04-29 00:00

咖啡是頭痛靈藥還是毒藥？ 專家這樣分析

2019-04-29 07:41

吳德榮：周三梅雨季第一道鋒面影響 恐伴隨劇烈天氣

2019-04-29 07:51

路跑遇路倒 美女護理師聯手救了她

2019-04-29 00:00

首波梅雨 周三報到

2019-04-29 00:05

台南超夯用餐地點 烤牛肉配空無一人美術館

2019-04-28 16:56

手機嗶上車 機捷5月起全線行動支付

2019-04-28 23:20

唐綺陽星座運勢週報：金牛突破萬難 天蠍感情兩極化

2019-04-29 07:36

5月2日起普悠瑪、太魯閣號全線發售限量的站票

2019-04-29 10:36

5月6日起芋頭控衝！IG超夯「一芳」芋頭鮮奶連7天買一送一

2019-04-29 10:46

台東上午日暈異象 看天拍照成全民運動

2019-04-28 13:59

麗寶樂園馬拉灣「比基尼月」5月登場 門票下殺199

2019-04-28 14:55

台大研究發現 藍光可刺激毛囊活化再生新髮

2019-04-28 17:18

彭啟明：今明當心熱到中暑 周三從夏天「回」到春天

2019-04-29 07:41

領隊帶團很辛苦 同房旅客這些事最好不要做

2019-04-28 18:32

范冰冰也愛、小紅書瘋「灌膚」大破解 做一次＝排7次毛孔髒污？

2019-04-28 15:31

台東見日暈奇觀 疑飛彈尾煙讓它「一箭穿心」

2019-04-28 13:23

記得要去打！108年新增或擴大接種公費疫苗看過來

2019-04-28 21:13

【我見我思】林思妙／我也是「官夫人」

2019-04-29 06:00

【心情點滴】柯幸玫／修習一門重要的功課

2019-04-29 06:00

5月星座塔羅運勢：牡羊整體運勢弱 金牛出現情投意合對象

2019-04-29 10:01

感染超級細菌無藥可醫？專家：有種有疫苗可預防

2019-04-28 21:13

影／打掉門檻刷新漆 養護所窗邊設「慢漫等金久咖逼」

2019-04-28 16:03

普悠瑪、太魯閣號平日也賣站票 旅客：最後淨土淪陷

2019-04-29 12:55

【美味記憶】小玲／白蘿蔔，百滋味

2019-04-29 06:00

許路兒、林志玲都在穿 夏天不來件印花單品怎麼行？

2019-04-28 14:23

周三梅雨鋒面報到 北台灣高溫掉7度

2019-04-29 11:59

遊花蓮遇6.1強震 馬國男昨晚不幸過世

2019-04-28 20:48

牙齦腫漲流血不一定是牙周病 看看你有沒有吃這些藥物

2019-04-29 11:25

久坐成「職災」 八成中年上班族靈活度不佳

2019-04-29 12:03

淡海輕軌被爆座椅破、車廂漏水 捷運局：5月起改塑料椅

2019-04-29 10:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top