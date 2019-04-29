大金空調贊助齊柏林空間 一同「見山」的美好
2017年我們失去了齊柏林導演，但他遺留下來珍愛台灣土地的溫暖關懷，以及珍貴空拍影像，依舊震撼人心。近期位於淡水歷史建築「得忌利士洋行」的「齊柏林空間」盛大開幕，首檔特展就以「見山」為主題，集結齊柏林導演歷時25年的珍貴空拍影像，並結合在地人文特色與現代VR科技，致力讓更多人用不同的角度看見台灣。
齊柏林空間所在位置屬於歷史建築，內部環境老舊，既有空調設備噸數也不足，若未改善勢必嚴重影響開館後的觀展品質。在10多家熱心企業團體的響應與贊助下，許多困難和問題一一克服，大金空調董事長蘇一仲輾轉得知後，也立即主動指派專業人員前往齊柏林空間了解實際空調改善需求。
大金空調策略長黃海清指出，大金空調每年會針對20～30家社福團體主動提出捐助或捐贈，企業願景中特別提到的「提昇－生活品質 環境永續」也與齊柏林導演追求的環境永續、友善土地的理念一致，因此蘇董事長獲悉後沒有任何猶豫便一口答應，強調不計成本、全力支援改善工程。
經過專業技術人員診斷齊柏林空間的實際使用需求，大金空調全面檢修、更新室內、室外機，並主動提出空調噸數必須升級的專業評估，雖然古蹟建築裝修施作具有相當高難度，設備及施作總金額也高達150萬以上，但團隊依舊使命必達。
大金空調更表示，長期關注台灣土地永續生存與發展的齊柏林導演的精神和理念令人感佩，為了響應、倡議環保，大金空調全產品線也已全面置換R32新環保冷媒，這款冷媒對於地球臭氧層的破壞為零，比舊型R410A冷媒可減少75%二氧化碳排放，對減低地球溫室效應作出具體貢獻。也希望每一位入內參觀的民眾都能在舒適的環境中觀賞齊柏林導演的作品，同時感受良善企業團體對環境友善的努力與用心。
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