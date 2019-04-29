大金空調贊助齊柏林空間 一同「見山」的美好

2019-04-29 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



2017年我們失去了齊柏林導演，但他遺留下來珍愛台灣土地的溫暖關懷，以及珍貴空拍影像，依舊震撼人心。近期位於淡水歷史建築「得忌利士洋行」的「齊柏林空間」盛大開幕，首檔特展就以「見山」為主題，集結齊柏林導演歷時25年的珍貴空拍影像，並結合在地人文特色與現代VR科技，致力讓更多人用不同的角度看見台灣。

齊柏林空間所在位置屬於歷史建築，內部環境老舊，既有空調設備噸數也不足，若未改善勢必嚴重影響開館後的觀展品質。在10多家熱心企業團體的響應與贊助下，許多困難和問題一一克服，大金空調董事長蘇一仲輾轉得知後，也立即主動指派專業人員前往齊柏林空間了解實際空調改善需求。

大金空調策略長黃海清指出，大金空調每年會針對20～30家社福團體主動提出捐助或捐贈，企業願景中特別提到的「提昇－生活品質 環境永續」也與齊柏林導演追求的環境永續、友善土地的理念一致，因此蘇董事長獲悉後沒有任何猶豫便一口答應，強調不計成本、全力支援改善工程。

經過專業技術人員診斷齊柏林空間的實際使用需求，大金空調全面檢修、更新室內、室外機，並主動提出空調噸數必須升級的專業評估，雖然古蹟建築裝修施作具有相當高難度，設備及施作總金額也高達150萬以上，但團隊依舊使命必達。