普悠瑪、太魯閣號平日也賣站票 旅客：最後淨土淪陷

2019-04-29 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



台鐵局宣布於5月2日起開放全線普悠瑪號、太魯閣號等新自強號，每列次限量發售120張無座票。新政策被民眾罵翻了，除了未來乘車品質將大打折扣，對老人、小孩的安全將是一大考驗。

過去台鐵以傾斜式列車過於晃動，站立會有安全疑慮而不開放販售無座票；但近一年為配合連假疏運，開始賣當日限量的120張站票，台鐵曾表示載客已通過安全測試。

不過乘車民眾在台鐵官方臉書留言，車子已經很晃了還要賣站票，安全第一真不知道去哪裡了，擺明就是不提供服務品質和乘坐舒適度，台鐵的規則就是讓台鐵自己打破的。

網友說，普悠瑪行走時就很會晃動，之前為了安全考量没開放站票，現在又自打嘴巴開放站票，到底是對自己的車很有自信，還是對消費者的生命很有自信？

有人說，雖然平均一節車廂是15至20人，但現實中比較擁擠的車廂，永遠只有接近月台出入口的那幾個車廂，前後幾節車廂還有空間。此外，因為持站票的乘客都喜歡站在車門附近，導致後面要上車的旅客擠不上車，影響列車開車時間。如果類似普悠瑪號在新馬站的翻覆事故，因為車上有站票旅客，死傷的人數恐怕會更多。

大家最怨的是乘車品質與一般自強號一樣將要「淪陷」。網友說，因為開放站票後，大概會出現一堆「鳩佔鵲巢」的人。尤其原本沒開放站票時，就已經會有沒買對號座位的人躲在車廂連結處。有人說，連「最後一塊淨土」也要破壞，收假時等著看一堆無座仔占滿車廂通道間滑手機，讓有座位的受氣。