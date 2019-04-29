個性變得多疑脾氣暴躁 醫師：可能缺乏維生素B12

2019-04-29 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



台大醫院新竹分院表示，一名80歲的張爺爺近來因雙腳反覆紅腫就醫，雖腳紅腫但卻不覺得疼痛，且走路不穩，醫師進一步檢查發現，張爺爺的四肢肌力較弱，尤其腳上對音叉的震動完全沒有感覺，抽血檢查結果為嚴重的維生素B12缺乏。另一名65歲的李姓婦人，近年來個性變得多疑、脾氣暴躁，最近開始在房間囤積路上撿的雜物、吃生食，家人帶她就醫，檢查後發現與張爺爺同樣缺乏維生素B12。

台大醫院新竹分院神經部醫師林洳甄表示，維生素B12是人體造血、DNA合成、神經系統維持完整不可或缺的元素。缺乏時的表現可能會有貧血、舌炎、腸胃不適，以及神經精神症狀。

周邊神經系統症狀包含手腳發麻、感覺缺失、步態不穩、肢體無力，中樞神經系統症狀包含情緒問題、躁動不安、思緒緩慢、記憶差、失智或妄想混亂的精神症狀等。

林洳甄指出，維生素B12存在動物性食物當中，如蛋、奶製品、肉、海鮮等食材，對於一般非全素食者，日常飲食中的維生素B12含量幾乎能達到每日所需，而上述的2個個案，張爺爺的腳腫與胃不適，是因他不愛吃奶、蛋類食物，牙齒不好不太不吃肉，只吃一些魚肉，李姓婦人則是從因宗教信仰，從30歲開始吃全素，2人才會缺乏維生素B12，經過補充維生素B12之後症狀皆獲得改善。

林洳甄進一步說明，食物中的維生素B12需經過胃酸及胃蛋白酶的作用後，與蛋白質分解，再和胃內在因子結合，並形成錯合物之後才能在小腸被吸收。

因此，除了飲食中攝取不足之外，經過胃切除手術、無法生成胃內在因子的惡性貧血病人、萎縮性胃炎、長期使用制酸劑或抗生素，以及長期酗酒都可能造成維生素B12吸收不良，導致維生素B12缺乏。這些狀況在腸胃功能退化的老人家比較容易發生。