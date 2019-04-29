北市率先全國公布「食安通報原則」5月上路

2019-04-29 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市衛生局今天率先全國公布「北市食品安全通報原則」將於5月正式上路，未來食品業者只要收到國內外衛生主管機關發布的食品下架回收資訊或商品異常的客訴量超出自主監控標準數時，就要在24小時內完成通報，經衛生局查核有食安問題後就要於48小時內完成下架，時限皆已工作日計算。

北市食品安全自治條例從105年公告以來，至今已陸續裁罰13家業者共50萬元，雖明定24小時內完成通報，48小時內完成下架；但處理過程中卻有業者對於通報的起算時間點、什麼才稱得上是食品不安全感到困惑；衛生局今年因此邀集食品業者召開2次座談會，擬定出通報原則，明確定義何謂食品不安全及通報時限計算方式等。

衛生局表示，新的食安通報原則明定通報與下架時限採用工作日計算，主要是為了兼顧勞動權益，在認定食品不安全上，只要有「科學實證」或「異常客訴超過監控值」的情況就要在24小時內完成通報，確定產品有食安問題後則要在48小時內完成下架。

科學實證是包含國內衛生主管機關發布的新聞資訊、食品下架回收通知，還有廠商經自主檢驗或驗證機構檢驗發現有違反中央主管機關公告標準，如農藥殘留量超標、含不可驗出毒物等情況。

衛生局說，異常客訴超過監控值則是消費者向業者反映食品異常的客訴量超過自主標準時，也要啟動通報下架機制，例如有食品大廠因生產線良率問題，每月可能會收到商品異常客訴50件，自主監控標準若自訂為1.5倍，就是當客訴超過75件時要啟動食安通報機制。