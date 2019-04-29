久坐成「職災」 八成中年上班族靈化度不佳

2019-04-29 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



勞動節將至，一項針對600位35至55歲上班族靈活度問卷調查顯示，台灣上班族高達八成的有靈活度不佳的問題，工作時久坐使鈣質流失，身體出現關節不適、骨骼老化、肌力不足等情形，成為上班族常見 的「職災」。營養師建議，可從飲食與運動下手，來改善身體狀況。

營養師林若君表示，靈活度可從硬骨-骨骼以及軟骨-關節來說明。鈣質、維生素D、蛋白質攝取，對骨骼健康相當重要，但國人多有鈣質攝取不足的問題。曾有研究指出台灣民眾不愛喝牛奶，但牛奶是補充鈣質最快最方便方式之一。

鈣質是維持骨骼強健的關鍵營養素外，還負責調節身體肌肉、神經等關鍵等訊息傳遞等生理功能；當鈣質攝取不足，血液中的鈣質濃度過低，骨質流失過多，就可能讓骨骼變得脆弱、易碎，形成骨質疏鬆。

而上班族因上班時間長、久坐關係，愛喝咖啡、茶類等飲品提神，但林若君說，兩者中皆含咖啡因，會影響鈣質的吸收、加速鈣流失。因此，每日咖啡與茶類勿喝過多，以免影響鈣質吸收。另外，國人也有維生素D不足的問題，可透過日曬來補充。

此外，關節也是影響靈活度的關鍵。林若君說，近年雖有健身風潮，但部分上班族仍有缺乏運動與體重過重的問題，若體重過重對膝蓋產生負荷，可能導致退化性關節炎外，也影響走路、跑步等靈活度。飲食上建議攝取雞爪等富膠質食物外，也可透過葡萄糖軟骨素攝取。

曾有研究指出，每減重一公斤，人體膝蓋的負荷度可減10%，而透過運動方式減重是最健康方式，林若君建議上班族，除平時可在茶水間做些伸展動作外，應每天維持至少半小時的運動，如有氧的跑步與無氧的重訓等可互相交錯，並補充蛋白質，來維持關節靈活，減少骨骼流失，維持健康體態。