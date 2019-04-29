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光田醫院和5家洗腎中心打造無C肝洗腎室 洗腎治肝無礙

2019-04-29 11:59聯合報 記者游振昇╱即時報導

光田綜合醫院串聯台中海線地區5家洗腎中心，打造「海線無C肝洗腎室聯盟」，結合肝膽專科醫師，預計將協助海線近百名C肝洗腎患者，提供C型肝炎新藥的治療，根除C肝並降低轉化成肝硬化甚至肝癌的風險。

海線無C肝洗腎室聯盟包含光田醫院沙鹿、大甲及通霄3院區洗腎室，大甲區蔡經龍診所、后里區健安診所、大肚區合安診所、沙鹿區佳宏診所和清水區高美診所。光田醫院腎臟內科主任楊得政前往高美洗腎中心，和該中心醫師黃春森一同掛上「海線無C肝洗腎室」徽章。

楊得政主任表示，台灣C肝罹患率約4～5%，其中苗栗縣苑裡鎮、台中市后里區是全台C肝風險層級最高的地區；光田保肝中心也曾研究調查發現，這些地區疑似在民國60、70年代，當地醫療資源有限，可能有浮濫打針甚或針頭消毒未確實，而交叉傳染C肝。

楊得政說明，洗腎室為C肝傳染的特高危險族群，要作好感染控制，並更積極衛教C肝治療並主動結合肝膽科醫師，建立跨院所，跨層級的多專科團隊，聯合海線地區周邊洗腎中心，轉介治療無縫接軌，施予最有效的治療。一同為根除C肝努力，就從打造無C肝洗腎室開始。

共同參與聯盟推廣C肝治療的高美洗腎中心醫師黃春森表示，洗腎患者想治療C肝，必須考量慢性腎病狀況，部分干擾素療法並不適用，或是治療時副作用明顯，這都降低病患的治療意願，現在最新健保給付的C肝口服藥適用多數洗腎患者，透過無縫轉介就醫更方便，病患接受治療的意願將提高，他相信很快的C肝將從洗腎室絕跡。

光田綜合醫院和洗腎中心，打造無C肝洗腎室，讓患者洗腎治肝都可解決。記者游振昇／攝...
光田綜合醫院和洗腎中心，打造無C肝洗腎室，讓患者洗腎治肝都可解決。記者游振昇／攝影
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光田綜合醫院和洗腎中心，打造無C肝洗腎室，讓患者洗腎治肝都可解決。記者游振昇／攝...
光田綜合醫院和洗腎中心，打造無C肝洗腎室，讓患者洗腎治肝都可解決。記者游振昇／攝影
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C肝洗腎醫師
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