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弘光科大助原民部落作弓箭學射箭 成立射箭隊

2019-04-29 11:58聯合報 記者游振昇╱即時報導

弘光科技大學推動部落在地創生計畫，到台中市和平區三叉部落開設射箭課程，請專業的教練教導部落居民製作弓箭、射箭技巧，舉辦結業式及射箭比賽，同時成立射箭隊。居民相當興奮說：「早就在等這一天」，未來將結合柿子採果、原住民織布、射箭等活動規畫成套裝行程，吸引觀光客深度旅遊，帶動部落發展。

弘光科大原住民族學生資源中心主任吉娃思巴萬表示，去年學校在和平區4個部落開設多元課程，受到熱烈迴響，今年再了解部落居民的需求後，在三叉坑部落開設射箭課程。原住民傳統射箭比賽在部落很夯，但弓箭材質和一般正規比賽不同，弓要木頭或竹子製作，箭則使用竹子，因此，請專業老師教部落居民「從無到有」製作弓箭、學習射箭技巧及成立射箭隊。

三叉坑部落的射箭隊總共有13人參加，日前結業式後，居民與弘光學生馬上舉辦團體與個人賽的射箭比賽，趁機驗收學習成果。吉娃思巴萬說，受限於經費的關係名額有限，讓先報名課程的居民先上課，動作慢的居民只能等下次。

三叉坑社會發展協會理事長林俊祥表示，社區以前從來沒有射箭隊，成立後居民可以一起練習，部落的心可以凝聚在一起，「多運動、多拿弓箭、少拿酒杯」，日後遊客來遊玩，也可以讓遊客體驗射箭，了解原住民傳統文化；當地民眾林逸夫說，部落很難得有射箭活動，他也學習製作弓箭，非常新鮮。

弘光科大幫助原住民部落學作弓箭，學射箭，並成立射箭隊。記者游振昇／攝影
弘光科大幫助原住民部落學作弓箭，學射箭，並成立射箭隊。記者游振昇／攝影
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弘光科大幫助原住民部落學作弓箭，學射箭，並成立射箭隊。記者游振昇／攝影
弘光科大幫助原住民部落學作弓箭，學射箭，並成立射箭隊。記者游振昇／攝影
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原住民傳統文化台中市
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