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兒童飲食調查 七成兒童有挑食問題

2019-04-29 11:56聯合報 記者簡浩正╱即時報導

衛福部去年發佈最新版國民每日飲食指南，將「全穀根莖類」修正為「全榖雜糧類」，鼓勵民眾多吃糙米等食物。台灣營養基金會近期針對全台逾千名國小兒童進行飲食調查，發現仍有超過六成家庭未用全穀類取代精緻澱粉，逾七成的兒童有挑食問題；提醒民眾應讓孩子多攝取全穀、蔬菜類，以免引發肥胖、心血管疾病等健康問題。

實踐大學食營與保健系教授、台灣營養基金會副執行長陳巧明表示，衛福部於去年3月公布最新版「每日飲食指南」，六大類食物包括全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、乳品類、油脂及堅果種子類。其中，蔬菜水果吃太少，蛋白質澱粉常過量，是國人未均衡飲食主因。

而在全榖雜糧類的主食中，除白米外也包含玉米、糙米、燕麥、地瓜等食物。然而據上述調查，千位國小兒童的全穀類飲食習慣，跟六成家庭沒有每天吃全穀類，也跟逾七成的兒童挑食，家長不知如何準備健康飲食有直接關係。

陳巧明說，白米、麵包、白麵條等為精緻澱粉，經加工將麩質去除，不含纖維質，會致營養素流失；雖使消化、吸收的速度快，但也易造成血糖變化大，也因較無飽足感，孩子更易飢餓，恐在三餐外多吃零食，導致醣類攝取過量，糖尿病、心血管疾病、肥胖等發生機率會相對提高。

反觀若是以全穀攝取的話，營養價值則相當高。陳巧明說，全穀類含大量膳食纖維，能促進腸胃蠕動，可預防、舒緩便秘、降低糖尿病以及大腸癌的風險。因此，應鼓勵孩童儘量多攝食如糙米、燕麥等全穀類食物。

此外，調查中也顯示，有挑食問題的兒童中，苦瓜、青椒、茄子為兒童不愛吃的蔬菜前三名天敵，主要是因為口感、味道讓孩子不想吃。陳巧明建議三秘訣：將口感差食材切成丁狀、與清脆食材搭配、與顏色鮮豔食材配色，如小黃瓜、菇類等，吸引孩子目光。

而調查中也顯示出七成五孩童的父母為雙薪家庭，針對工作繁忙需快速備餐的家長們，陳巧明也建議可善用罐裝玉米代替部分糙米，不但可增加孩童全穀類攝取量，也可長時間保存，兼具便利和新鮮的特性。

台灣營養基金會近期針對全台逾千名國小兒童進行飲食調查，發現仍有超過六成家庭未用全...
台灣營養基金會近期針對全台逾千名國小兒童進行飲食調查，發現仍有超過六成家庭未用全穀類取代精緻澱粉，逾七成的兒童有挑食問題。示意圖。本報資料照片
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