牙齦腫漲流血不一定是牙周病 看看你有沒有吃這些藥物

2019-04-29 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



一名70歲的老翁本身有高血壓及糖尿病的問題，定期追蹤治療且穩定控制中，後因全口牙齦持續3個月的腫脹流血而到成大醫院牙科就診。臨床及x光檢查發現患者有牙周病，牙齦腫脹非常嚴重，但其腫脹的情況卻不像一般的牙齦發炎，在了解患者平常服用的藥物後，懷疑牙齦腫大跟患者使用的高血壓用藥的鈣離子阻斷劑有關。

成大醫院口腔醫學部牙周病科醫師張盈盈說，經請患者向其診療醫師商討更換降血壓藥，也要求患者做好口內清潔及進行後續的牙周治療，以改善牙齦腫大及牙周病的問題，在換藥及牙周治療後，患者牙齦恢復了健康，牙周狀況也維持穩定，目前定期回診追蹤約3年，跟牙齦腫脹流血情況說掰掰了。

張盈盈指出，與牙齦腫大相關的藥物主要有3大類：鈣離子阻斷劑、抗癲癇藥物及免疫抑制劑。牙齦腫大的情況通常出現在服用這類藥物約1-3個月後，且前牙區域會腫脹的特別明顯，一旦牙齦開始腫大，會使得口腔清潔更不易，進而惡性循環，讓症狀更加嚴重。

針對這類因藥物造成牙齦腫大患者的治療，通常會先建議請其醫師換藥，若是藥物引起的，換藥後大部分牙齦腫大的情況會有所改善；但若是換藥沒有改善、內科醫師不建議換藥，或是伴隨有牙周問題時，就需進行非手術性牙周治療，並搭配外用抗菌劑的使用。如果以上治療都無法達到效果，或是患者對牙齦外觀仍不滿意時，就會進入到手術性治療了。