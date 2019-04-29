中華醫大與義大跨界合作 研發降低泌尿道癌惡化

2019-04-29 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



攝護腺癌和膀胱癌高居台灣男性癌症的前十名，長期投入臨床免疫學研究的中華醫事科技大學醫學檢驗生物技術系教授楊堉麟，帶領生物醫學研究團隊和義大醫院外科部副部長林嘉祥的醫療團隊合作進行研究，發現活化細胞裡的粒腺體可降低癌細胞的增生與轉移。研究團隊轉殖核呼吸因子技術讓粒腺體活性增強，已獲台灣經濟部三項發明專利肯定，未來可望運用到臨床治療提升癌症的治癒率。

中華醫大教授兼副校長楊堉麟帶領醫技系、製藥工程系教授，與高雄義大醫院外科部副部長林嘉祥的醫療團隊跨界合作，針對男性泌尿道癌症的治療機轉進行研究，尤其是令男性國人聞之色變的攝護腺癌和膀胱癌。

研究團隊以具有「使細胞年輕化的角色」之粒腺體做為研究重點，探究並試著找出如何讓細胞的粒腺體品質良好、增加含量、活性增強、抑制活性氧危害的因子，試圖降低攝護腺癌和膀胱癌的惡性增生與轉移率。

研究團隊發現，只要在細胞內轉殖一個可以整體增加粒線體表現的關鍵蛋白質，就能有效提升細胞粒線體的活性、促進細胞呼吸代謝，同時降低癌細胞增生與轉移能力。這個可以增加粒腺體表現的蛋白質是核呼吸因子（又稱NRF1）。

研究團隊指出，將NRF1轉殖到細胞內，提升粒腺體的活性，可降低泌尿道膀胱癌與前列腺癌的惡化。特別的是，這項研究同時也看見一個有趣的現象，透過轉殖NRF1基因可增強細胞呼吸能力，改善細胞纖維化等老化的問題，也就是說NRF1基因不僅可用於相關癌症臨床治療，也可運用在醫學美容產業。