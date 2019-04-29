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立院交委會審查通過 騎電動自行車未戴安全帽罰300元

2019-04-29 10:56聯合報 記者曹悅華╱即時報導

台灣愈來愈多人將電動自行車當成代步工具。本報資料照片
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立法院交通委員會今繼續併案審查「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」案，交通部同意未來騎電動自行車一定要戴安全帽，沒戴者處新台幣300元，擅自改裝者處新台幣1800元以上5400以下罰鍰，超速則處新台幣900元以上1800以下罰鍰。

電動自行車交通事故件數自105年起逐年增加，據警政署統計，去年電動自行車肇事死傷人數創史上新高，死亡人數從3人增為10人、受傷人數從2163人增為3292人。立法院交通委員會今審查立委提案，針對電動自行車訂立相關規範。

交通部同意增訂「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」第七十二條第二項，電動自行車於道路行駛或使用，擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格，處電動自行車所有人新台幣1800元以上5400以下罰鍰，並責令改正。

至於第七十二條之二，電動自行車於道路行駛或使用，行駛速率超過型式審驗合格允許之最大行駛速率每小時25公里者，處電動自行車駕駛人900元以上1800以下罰鍰。

第七十三條則增列電動自行車駕駛人戴安全帽規定，未依規定戴安全帽者，處駕駛人新台幣300元罰鍰。

另外就第七十六條，腳踏車自行車及電動輔助自行車駕駛人未滿18歲、附載幼童年齡或體重超過規定、不依規定使用合格之兒童座椅、未依規應附載兒童處300元以上600元以下罰鍰。

立法院交通委員會今繼續併案審查「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」案。記者曹...
立法院交通委員會今繼續併案審查「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」案。記者曹悅華／攝影
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電動自行車立法院
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