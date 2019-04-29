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調查報導迴響／增加塑膠袋回收率 環保署三面向規畫

2019-04-29 10:31聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

「聯合晚報」調查採訪發現，政府推廣塑膠袋減用、少用、回收，實際上因塑膠袋價格低廉、回收困難、再利用機會低，回收率僅有9%。環保署今天表示，未來會規畫塑膠膜袋材質簡單化、單一化；思考是否公告塑膠袋為應回收項目，並用回收基金引導廠商提高回收率，改善塑膠袋的回收困境。

環保署長張子敬今天就資源回收政策總檢討報告，赴立法院社福及衛環委員會備詢。他表示，塑膠袋難回收問題，目前朝三面向思考規畫，但實施沒有時間表。至於是否未來塑膠袋將漲價，張子敬說「不會」。

張子敬表示，塑膠袋一定是從塑膠膜抽出來的，針對塑膠提袋回收成本太高，再利用的效果不好。環保署思考，一是能不能把使用來源盡量簡化，讓民眾容易分類；另一是如果公告「應回收」，能不能讓人覺得有感而減少使用。至於比較大量的、較乾淨的，鼓勵分開收。

張子敬說，塑膠袋若要公告應回收，要從製造輸入去課費。他說，塑膠袋的製作門檻太低，業者隨便買一點塑膠就可以做袋子，政府課徵的成本也不能太高，若政府要逐家追課費、要花很多錢就不值得。現正在研究找到有效的課費方法。

他說，即便不公告，如果可以比較方便被回收，對回收再利用還是有幫助。環保署正在研究盡量把塑膠袋種類簡化，現在很多種材質都可以用，混在一起回收就不能用，或建立識別，比如要求用不同顏色識別，也許末端就能分出不同的材質，才有機會再利用。

他說，塑膠袋回收應往「高質化」發展，以往認為環保署補貼業者是讓業者可以再利用，但廠商滿足獲益就不求長進、技術不提升，也不會獲得更好的補貼。現在環保署打破這觀念，不怕廠商賺錢，利用的越好，可以獲得更多補助，鼓勵業者往朝「質」去利用，這樣對業者回收就會有吸引力，創造更多價值，希望回收基金製造這樣的效果，引導業者往高質去回收。

環保署表示，未來會規畫塑膠膜袋材質簡單化、單一化；思考是否公告塑膠袋為應回收項目...
環保署表示，未來會規畫塑膠膜袋材質簡單化、單一化；思考是否公告塑膠袋為應回收項目，並用回收基金引導廠商提高回收率，改善塑膠袋的回收困境。本報資料照片
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塑膠袋環保署立法院
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