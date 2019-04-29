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穆斯林旅遊指數台灣第三 觀光局成立駐雅加達服務處

2019-04-29 10:16聯合報 記者曹悅華╱即時報導

2019年萬事達卡國際組織日前公布的全球穆斯林旅遊指數（GMTI）， 台灣首度晉升非伊斯蘭教合作組織最佳旅遊目的地第三名，觀光局期許成立駐雅加達服務處後，台印尼旅遊交流能更上一層樓並創佳績，強化拓展穆斯林市場。

觀光局表示，印尼為全球最大穆斯林國家，超過2億穆斯林人口，為拓展穆斯林市場標竿，導入民間創新與活力，3月起委託台灣觀光協會營運「駐雅加達台灣觀光旅遊服務處（Taiwan Tourism Information Center in Jakarta）」，期盼比照外貿協會模式，整合各界資源，深化台灣觀光品牌印象，招攬當地出遊客源，為新南向市場再添新動能。

觀光局說，印尼近年推行經濟振興與國際接軌政策，經濟起飛帶動出境旅遊風氣，觀光商機龐大，成立雅加達台灣觀光旅遊服務處，可就近提供印尼當地旅行社、航空業者、媒體及旅客等台灣觀光相關情報與遊程規劃等服務，增加台灣與印尼互訪人次。

觀光局表示，面對印尼來台直航機位調配及台灣觀光知名度等挑戰，在雅加達駐點成立後，將強化台灣穆斯林友善的形象宣傳，推動航空PAK聯營，邀請當地攝影家及旅遊部落客編纂台灣旅遊圖文手冊等，努力突破既有障礙，開展主要城市客源。

國內穆斯林接待環境配套方面，觀光局說明，六年前取得清真認證餐廳約僅19家，現在已超過200家，今年更取得萬事達卡國際組織公布全球穆斯林旅遊指數（Global Muslim Travel Index）非伊斯蘭教合作組織穆斯林友善旅遊目的地第三名的肯定，開拓印尼市場將可導入更多的消費客源，中東、印度、其他穆斯林市場也能跟進。

觀光局期許雅加達駐點成立後，與印尼當地各界充分合作，促進市場良性發展，台印尼旅遊交流能更上一層樓並創佳績，印尼穆斯林朋友能感受到台灣對伊斯蘭文化的善意與尊重，台灣將成為穆斯林朋友最嚮往的旅遊勝地之一。

全球非伊斯蘭教合作組織的穆斯林旅遊指數，台灣榮登第三。本報資料照片
全球非伊斯蘭教合作組織的穆斯林旅遊指數，台灣榮登第三。本報資料照片
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