丟垃圾、看病、報稅… 5月1日起便利新制看這裡

2019-04-29 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



雙北市府垃圾袋互收政策5月1日上路。圖／新北市政府提供 分享 facebook

5月1日起新措施：

‧ 雙北垃圾袋互收

台北市、新北市民眾在兩市購買的專用垃圾袋、環保兩用袋及新北商品萬用袋都可以拿來裝垃圾，交付給兩市的垃圾車。民眾4月底前購買的專用垃圾袋，或在超市、量販店、連鎖便利商店購買的環保兩用袋等可以持續使用。

‧ 警消、海巡至國軍醫療院所就醫與軍人享有同樣優惠

警察、消防、海巡現職及退休人員至全台的國軍醫療院所就醫，就醫出示本人證件正本及健保卡，比照現役軍人享有就醫及健檢等優惠。

優惠內容：

1.就醫比照軍人免掛號費及部分負擔。

2.急、住診依病情嚴重程度比照軍人優先收治。

3.因公負傷比照軍人優先收治。

4.自費健檢比照軍人(眷)優惠套餐。

‧ 符合條件之贈與稅案件，可就近至任一國稅局臨櫃申報

未來民眾贈與不動產、現金、上市(櫃)及興櫃股票、或個別投資面額不超過新台幣500萬元之未上市(櫃)且非興櫃股票，檢齊申報應檢附文件就近至任一國稅局辦理贈與稅申報。例如戶籍地在高雄市，居住地或工作地在台北市的民眾，可就近至台北國稅局任ㄧ分局或稽徵所申報。

但是逾核課期間、同年度尚未核課或屬違章、農地回贈、法院判決移轉、死亡時贈與稅尚未核課等案件，因案況特殊，仍需經戶籍所在地國稅局審核。

財政部還提醒，本項跨局申辦服務僅適用申報扣除金額合計未超過50萬元之案件；扣除土地增值稅及契稅合計超過50萬元之案件，涉受贈人繳納能力，仍須移送戶籍所在地國稅局辦理，但是扣除金額同時申報為贈與財產者，仍得跨局申報。

‧ 機捷行動支付App上線

下載「桃捷TICKETS」App預先用信用卡支付購票，全線21個車站都可使用行動支付感應通過閘門，免排隊免找零。至6月30日止，使用國泰世華信用卡行動購票乘車，享票價8折優惠。