今天去忠孝西路卡位 氣象局估這時段台北市有懸日美景
根據中央氣象局發布的台北市懸日預報，今天傍晚起連續五天，如果沒有雲層遮擋，台北市忠孝西路可以看到懸日景象，在西寧南路以西的峨眉街則是預估從5月2日（周四）起連續五天到5月6日（下周一）有機會欣賞到懸日，氣象局提供適合觀賞懸日的時間。
在新生高架以西的忠孝西路：
4/29 17：59~18：19
4/30 17：56~18：16
5/1 17：53~18：13
5/2 17：50~18：10
5/3 17：47~18：07
在西寧南路以西的峨眉街：
5/2 18：00~18：20
5/3 17：58~18：18
5/4 17：56~18：16
5/5 17：53~18：13
5/6 17：50~18：10
氣象局表示，預報的夕陽在每天預報區間的中位時間到達街心位置，但到達街道視覺中心位置的時間，依觀測者位於街道不同點而有些微差異。夕陽逐日約較前一日提早3分鐘運行到達前述街道的中心，仰角也會較前一日稍高。在沒有雲遮的情形下，夕陽懸於街道中心位置時間的前後10分鐘均適合觀賞懸日景象。
氣象局說，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，特別提醒，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼。另外，民眾在街道觀賞懸日時更要特別注意交通秩序的維持和自身的交通安全。
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