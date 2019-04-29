今天去忠孝西路卡位 氣象局估這時段台北市有懸日美景

2019-04-29 08:04 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



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根據中央氣象局發布的台北市懸日預報，今天傍晚起連續五天，如果沒有雲層遮擋，台北市忠孝西路可以看到懸日景象，在西寧南路以西的峨眉街則是預估從5月2日（周四）起連續五天到5月6日（下周一）有機會欣賞到懸日，氣象局提供適合觀賞懸日的時間。

在新生高架以西的忠孝西路：

4/29 17：59~18：19

4/30 17：56~18：16

5/1 17：53~18：13

5/2 17：50~18：10

5/3 17：47~18：07

在西寧南路以西的峨眉街：

5/2 18：00~18：20

5/3 17：58~18：18

5/4 17：56~18：16

5/5 17：53~18：13

5/6 17：50~18：10

氣象局表示，預報的夕陽在每天預報區間的中位時間到達街心位置，但到達街道視覺中心位置的時間，依觀測者位於街道不同點而有些微差異。夕陽逐日約較前一日提早3分鐘運行到達前述街道的中心，仰角也會較前一日稍高。在沒有雲遮的情形下，夕陽懸於街道中心位置時間的前後10分鐘均適合觀賞懸日景象。