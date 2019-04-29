吳德榮：周三梅雨季第一道鋒面影響 恐伴隨劇烈天氣

2019-04-29 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，周三梅雨季第一道鋒面影響，各地雲量增多、氣溫下降，可能伴隨劇烈天氣，周四中南部、東半部仍有局部陣雨或雷雨的機率，北台灣天氣逐漸好轉，周五至下周日各地氣溫漸升。

吳德榮說，最新（28日20時）歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今、明（29、30日）兩天暖氣團逐漸增強，氣溫逐日回升；各地多雲時晴，午後有局部陣雨或雷雨的機率，主要在山區及東半部，西半部平地機率較低。今日北部氣溫大約在22至32度、中部22至32度、南部23至34度、東部22至30度。

他指出，周三（5月1日）各地雲量增多，有局部陣雨或雷雨，氣溫下降、天氣轉涼；因大氣不穩定，有激發中、小尺度對流系統、並伴隨雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等劇烈天氣的機率，應密切注意氣象局發布的即時訊息及特報。

吳德榮說，周四鋒面南移至巴士海峽，南部、中部及東半部有局部陣雨或雷雨的機率；北台灣天氣逐漸好轉。周五至下周日各地氣溫逐日回升。不過周五、六午後仍有局部陣雨或雷雨的機率，主要在山區，平地機率較低；下周日水氣增多，午後降雨範圍略擴大。

中央氣象局表示，今天午後雷陣雨的範圍較廣，各地山區、平地都有機會，周二則侷限在山區附近；白天氣溫較高，各地高溫普遍在32到34度，局部地區如內陸、盆地及縱谷有機會再高一些。

周三、四梅雨季第一道鋒面影響，天氣轉趨不穩定。氣象局說，各地皆有短暫陣雨或雷雨發生的機率，此波鋒面雖屬移動性，但需留意鋒面上是否有中、小尺度對流發展，西半部及東北部局部地區不排除會有短時強降雨等較為劇烈的天氣發生，請留意氣象局最新的天氣預報，由於降雨明顯，各地氣溫有下降趨勢。