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彭啟明：今明當心熱到中暑 周三從夏天「回」到春天

2019-04-29 07:41聯合報 記者雷光涵╱即時報導

天氣風險管理公司總經理彭啟明說今明兩天像典型的夏季天氣，午後山區可能有雷陣雨，周三受東北風影響，溫度明顯下滑，會從夏天「回到」春天。

彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉絲專頁說，周一、二中午各地都非常炎熱，有機會到32-35度；他提醒午後雷陣雨發生時，務必暫停一切活動，能避就避。

他說，周三、四要注意一波鋒面系統將接近，這波在周二深夜到周三清晨影響台灣。彭啟明表示，鋒面本來就是冷暖空氣交界的不穩定帶，內部很容易發展中小尺度的對流系統，類似上周變化多端的雷雨胞，鋒面主體結構將影響兩天。

這波鋒面通過後，有些東北風南下，從周三開始溫度將明顯下滑，北部會降到20-26度，中南部22-28度，和這兩天相比，稍微舒適一些。彭啟明表示，下周又有鋒面雲系接近，但變動度仍高。

至於本周台灣是否要「入梅」了，彭啟明說，常說的梅雨是東北風和西南風兩個冷暖空氣對峙，產生滯留鋒面。如果配合上西南季風，會讓滯留的時間更久。典型的梅雨有不少複雜的定義，過去也有入梅和出梅的預測或分析，許多國家仍維持這個傳統。但由於台灣附近的梅雨鋒面，變動度較高，多以「梅雨季」代替這樣的說法，因此常常會有今天下的雨是不是梅雨的疑惑產生。

中央氣象局說，今天各地大多為多雲到晴的天氣，僅花東偶有零星雨，主要的降雨在午後，西半部山區及東北部地區都有機會；白天氣溫較高，西半部高溫普遍在32、33度，東半部高溫31、32度，局部地區如內陸、盆地及縱谷有機會再高一些，請大家多補充水分並注意防曬，今晚至明天清晨中南部沿海有機會出現零星短暫陣雨。

此外，金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，尤其清晨、深夜機率更高一些，請多留意航班資訊。

據行政院環保署空氣品質預報資訊：29日西半部地區空氣品質多為普通等級，但北部空品區位於下風處，易有汙染累積，加上光化作用易使午後臭氧濃度上升，北部空品區為「橘色提醒」等級。

中央氣象局說，今天白天氣溫較高，西半部高溫普遍在32、33度，東半部高溫31、3...
中央氣象局說，今天白天氣溫較高，西半部高溫普遍在32、33度，東半部高溫31、32度，局部地區如內陸、盆地及縱谷有機會再高一些，請大家多補充水分並注意防曬。本報資料照片
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彭啟明梅雨
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