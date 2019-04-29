親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

教育亂象依舊… 一個校長之死

咖啡是頭痛靈藥還是毒藥？ 專家這樣分析

2019-04-29 07:41聯合報 記者魏忻忻╱即時報導

有人習慣頭痛時來杯咖啡，咖啡是否真能緩解頭痛？美國《赫芬頓郵報》的報導公布答案：咖啡可能減緩他的頭痛，卻讓你的頭痛變得更嚴重，結果因人、因頭痛原因而異。

美國加州營養師Kirsten Ransbury說，對於大腦內血管腫脹引起的疼痛，咖啡因有助收縮血管，減少腫脹而舒緩疼痛。俄亥俄州立大學韋克斯納醫學中心神經疼痛科主任Kiran F. Rajneesh解釋，咖啡因還可以透過放鬆頭皮與頭部後方的肌肉，緩解緊張性頭痛。

但麻煩的是，如果咖啡因攝取過多，會讓原本緊張的肌肉更緊張，加重頭痛。

那麼，到底多少的咖啡因才是適量？專家說，沒有一個適合所有人的「處方」，因為咖啡對每個人的影響都不同。有些對咖啡因特別敏感的人，建議別把咖啡當止痛藥。Ransbury說，就日常飲用量來說，一兩杯就夠了，三到四杯是底線。

咖啡、茶、巧克力和碳酸飲料是常見的咖啡因的來源，Ransbury提醒，要特別小心能量飲料，攝取過多可能引起頭暈、癲癇發作和中風。Rajneesh則完全不建議以能量飲料緩解頭痛，「因為很多這類飲料含有可能加重頭痛的神經刺激劑。」

「我認為在這些飲料中，咖啡可能是最溫和的。」Rajneesh說，碳酸飲料含糖和其他化學物質，恐影響健康。

如果咖啡因攝取過多，會讓原本緊張的肌肉更緊張，加重頭痛。本報資料照片
如果咖啡因攝取過多，會讓原本緊張的肌肉更緊張，加重頭痛。本報資料照片
分享

咖啡頭痛
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

手機嗶上車 機捷5月起全線行動支付

2019-04-28 23:20

路跑遇路倒 美女護理師聯手救了她

2019-04-29 00:00

首波梅雨 周三報到

2019-04-29 00:05

彭啟明：今明當心熱到中暑 周三從夏天「回」到春天

2019-04-29 07:41

疫苗升級，地方經驗／桃園肺炎罹患率降低

2019-04-29 00:44

優人物／收藏家曾文泉 在藝術裡呼吸 在品味裡生活

2019-04-29 00:32

流感+肺炎疫苗 肺炎風險少7成

2019-04-29 00:31

防超級細菌 接種疫苗增保護力

2019-04-29 00:24

健康你我他／根管治療後 刷牙不敢再馬虎

2019-04-28 23:40

打造失智長輩夢想中的家

2019-04-28 23:37

健康名人堂／民眾分擔責任 健保更能永續

2019-04-28 23:36

子宮肌瘤免動刀？海扶刀需看4件事

2019-04-28 23:21

感染超級細菌無藥可醫？專家：有種有疫苗可預防

2019-04-28 21:13

桃園公費肺炎疫苗升級 肺炎罹患率低於全國平均

2019-04-28 21:13

記得要去打！108年新增或擴大接種公費疫苗看過來

2019-04-28 21:13

遊花蓮遇6.1強震 馬國男昨晚不幸過世

2019-04-28 20:48

428兒童保護日 LuLu化身護童快閃

2019-04-28 19:39

調節過度飲食 關鍵在大腦迴圈

2019-04-28 18:54

舌頭除了味覺功能 也能聞到味道

2019-04-28 18:54

血液檢測蛋白質 阿茲海默症早現形

2019-04-28 18:53

打破藥水味框架 衛生所放咖啡桌椅還設照顧者按摩室

2019-04-28 18:35

睡覺6大「錯誤認知」 9成人都做錯

2019-04-28 18:35

領隊帶團很辛苦 同房旅客這些事最好不要做

2019-04-28 18:32

57歲男不菸酒沒不舒服 免費健檢篩出大腸癌

2019-04-28 18:30

無人機在阿里山成功運血清 台灣可能創國際紀錄

2019-04-28 18:24

花蓮418地震 重傷馬國男子過世

2019-04-28 18:09

台大研究發現 藍光可刺激毛囊活化再生新髮

2019-04-28 17:18

路跑遇路倒 三總美女護理師聯手搶回一命

2019-04-28 17:13

梅雨季第一道鋒面周三報到 一張圖看雨怎麼下

2019-04-28 16:42

影／打掉門檻刷新漆 養護所窗邊設「慢漫等金久咖逼」

2019-04-28 16:03

影／新竹母親節去哪慶祝？ 各大百貨商場有優惠

2019-04-28 15:47

BRITA響應世界地球日減塑路跑 雙寶爸江宏傑的隨身法寶就是它

2019-04-28 14:35

台東上午日暈異象 看天拍照成全民運動

2019-04-28 13:59

立法院明審教師法 家長團體發起汰除惡師守護之夜

2019-04-28 13:39

當年為池上米扔蛋 「他」今成池上文化大將

2019-04-28 13:32

愛肝達人站／肝病了不吭聲 等到痛就慘了

2019-04-28 13:32

健康相談室／多跨大步走路 降低骨鬆風險

2019-04-28 13:32

飲食正常大三生血便 竟是腸癌晚期

2019-04-28 13:32

池畔竹筏奏古曲 池上音樂會宛如「古裝電影」

2019-04-28 13:29
看更多

熱門文章

台東正午天空出現這現象 鄭明典：這麼清楚不常見

2019-04-28 11:50

梅雨季第一道鋒面周三報到 一張圖看雨怎麼下

2019-04-28 16:42

路跑遇路倒 三總美女護理師聯手搶回一命

2019-04-28 17:13

神明來託夢還是亂夢？ 受玄宮三步驟教你驗證真偽

2019-04-28 10:12

睡覺6大「錯誤認知」 9成人都做錯

2019-04-28 18:35

台鐵要雪恥！美學小組首抓「29輛觀光列車」開刀

2019-04-28 10:12

無人機在阿里山成功運血清 台灣可能創國際紀錄

2019-04-28 18:24

飲食正常大三生血便 竟是腸癌晚期

2019-04-28 13:32

台東見日暈奇觀 疑飛彈尾煙讓它「一箭穿心」

2019-04-28 13:23

花蓮418地震 重傷馬國男子過世

2019-04-28 18:09

桃機第三航廈趕進度 業者盼先確保2千外勞額度

2019-04-28 10:26

57歲男不菸酒沒不舒服 免費健檢篩出大腸癌

2019-04-28 18:30

台鐵美學小組怎組成？ 花博設計長：把罵最兇的都找來

2019-04-28 10:21

氣象局：今午後「三地區」慎防大雨

2019-04-28 12:34

老奶奶無子嗣遺囑賣房做公益 得1234萬全助清寒生

2019-04-28 11:20

每日星座運勢／處女信心滿滿運勢佳 大膽開發財路

2019-04-29 00:00

當年他為池上米丟雞蛋抗議 今分享冠軍米秘訣

2019-04-28 09:45

台南超夯用餐地點 烤牛肉配空無一人美術館

2019-04-28 16:56

台大研究發現 藍光可刺激毛囊活化再生新髮

2019-04-28 17:18

台東上午日暈異象 看天拍照成全民運動

2019-04-28 13:59

台灣家貓數4年激增143%！ 難怪這些貓奴課越開越多

2019-04-28 11:00

領隊帶團很辛苦 同房旅客這些事最好不要做

2019-04-28 18:32

手機嗶上車 機捷5月起全線行動支付

2019-04-28 23:20

麗寶樂園馬拉灣「比基尼月」5月登場 門票下殺199

2019-04-28 14:55

新竹快閃14天！超萌「拉拉熊冰淇淋聖代」這裡獨賣

2019-04-28 11:25

納管或勒令退出市場？看各國怎麼處理Uber問題

2019-04-28 09:40

感染超級細菌無藥可醫？專家：有種有疫苗可預防

2019-04-28 21:13

路跑遇路倒 美女護理師聯手救了她

2019-04-29 00:00

范冰冰也愛、小紅書瘋「灌膚」大破解 做一次＝排7次毛孔髒污？

2019-04-28 15:31

首波梅雨 周三報到

2019-04-29 00:05

影／打掉門檻刷新漆 養護所窗邊設「慢漫等金久咖逼」

2019-04-28 16:03

失散多年的兄弟？日本一對貓狗兄弟爆紅

2019-04-28 11:01

記得要去打！108年新增或擴大接種公費疫苗看過來

2019-04-28 21:13

遊花蓮遇6.1強震 馬國男昨晚不幸過世

2019-04-28 20:48

許路兒、林志玲都在穿 夏天不來件印花單品怎麼行？

2019-04-28 14:23

提升人工受孕率 靜宜大學團隊研發出專利技術

2019-04-28 09:42

睡前運動助眠？ 醫師：要選對時間

2019-04-28 12:30

BRITA響應世界地球日減塑路跑 雙寶爸江宏傑的隨身法寶就是它

2019-04-28 14:35

油價連七漲！29日起汽油漲0.1元 95無鉛30.1元

2019-04-28 12:22

立法院明審教師法 家長團體發起汰除惡師守護之夜

2019-04-28 13:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top