咖啡是頭痛靈藥還是毒藥？ 專家這樣分析

2019-04-29 07:41 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



有人習慣頭痛時來杯咖啡，咖啡是否真能緩解頭痛？美國《赫芬頓郵報》的報導公布答案：咖啡可能減緩他的頭痛，卻讓你的頭痛變得更嚴重，結果因人、因頭痛原因而異。

美國加州營養師Kirsten Ransbury說，對於大腦內血管腫脹引起的疼痛，咖啡因有助收縮血管，減少腫脹而舒緩疼痛。俄亥俄州立大學韋克斯納醫學中心神經疼痛科主任Kiran F. Rajneesh解釋，咖啡因還可以透過放鬆頭皮與頭部後方的肌肉，緩解緊張性頭痛。

但麻煩的是，如果咖啡因攝取過多，會讓原本緊張的肌肉更緊張，加重頭痛。

那麼，到底多少的咖啡因才是適量？專家說，沒有一個適合所有人的「處方」，因為咖啡對每個人的影響都不同。有些對咖啡因特別敏感的人，建議別把咖啡當止痛藥。Ransbury說，就日常飲用量來說，一兩杯就夠了，三到四杯是底線。

咖啡、茶、巧克力和碳酸飲料是常見的咖啡因的來源，Ransbury提醒，要特別小心能量飲料，攝取過多可能引起頭暈、癲癇發作和中風。Rajneesh則完全不建議以能量飲料緩解頭痛，「因為很多這類飲料含有可能加重頭痛的神經刺激劑。」