建中校長盼增考試分發比率 鼓中校長：與世界選才悖離

2019-04-28 23:27 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



建國中學校長徐建國今天表示，不是所有高中生都適合用申請入學的方式升大學，建議政府應把考試分發入學的比率提高到40%至50%以上。對此，高雄市鼓山高中校長莊福泰有不同看法，莊福泰表示，單用紙筆測驗的考試無法完整看出學生是否適合就讀，且對照世界各國選才方式，大多不會採用單一筆試來進行，「多管道、多資料參採的方式，才能照顧大多數的學生，也才能選到適合大學科系的學生。」

高中學習歷程檔案預計108學年度啟動，111學年度大學個人申請入學將參採。針對學習歷程檔案，建中校長徐建國今天提出質疑，大學端對於讀不同高中的前三名學生怎麼看待？若是全國或縣市的競賽如何計分？另外，「擔任幹部」跟「幹部當得好不好」差異很大。

對此，莊福泰指出，以在校成績例如不同高中的前三名學生，大學端應該不會傻傻地把明星高中學生和一般社區高中拿來亂比，更何況，申請入學要先通過學測的篩選，學測成績就是很好的對照，如果甲、乙兩校的學生同時通過學測的倍率篩選，已經證明這兩個學生在學科能力上的差異不大，大學教授不是笨蛋，他們有一套很好的評估方式。

針對幹部的問題，莊福泰表示，在過去20多年的大學申請中，曾經因為備審資料的需求發生高中隨便增加幹部名額嗎？其實各大學都會透過面試來比對這個幹部和社團對學生是否有學習上的意義，至於競賽的影響很小，更不是分分計較的，通常會透過面試再進一步確認。

徐建國今天也針對大學端對於學習歷程檔案的採計方式提出公平性的質疑，他甚至擔心，有沒有可能一兩年之後，大學校系發現很難評量出來，再想出不同的指標？

對此，莊福泰說，這就牽涉到甚麼是公平這件事，「用考試分數來決定一個學生是否可以進入某大學某科系就讀這樣算是公平嗎？」

莊福泰表示，大學考招是國家選才的重要環節，單用紙筆測驗的考試其實無法完整看出學生是否適合就讀，就如同校長的選拔，辦學理念報告和口試面談都很重要，但不知校長們是否有質疑過校長遴選委員知道怎樣採計才公平嗎？

莊福泰指出，無可否認，對於學習歷程評量的技術努力的空間還很多，更大學也都努力在建置評量規準，這其實是台灣各大學招生專業化的重大契機，將來建置完成，一定會產生正面的效益，而且對照世界各國選才的方式，大多不會採用單一筆試來進行，多管道、多資料參採的方式，才能照顧大多數的學生，也才能選到適合大學科系的學生。