流感+肺炎疫苗 肺炎風險少7成

流感和肺炎疫苗同時施打，可降低七成肺炎機率。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台灣兒童疫苗政策成效顯著，接種率之高，為全球績優生，但成人疫苗政策推廣上，卻尚待加強，以公費流感疫苗來說，五十歲以上族群施打率偏低，對於必須自費肺炎鏈球菌疫苗，更是興趣缺缺。

台大醫院小兒部主任黃立民說，多數肺炎是先感染病毒，再合併細菌感染，以流感病毒為例，它會幫助肺炎鏈球菌跑進人體，就像病毒幫細菌「開路」，入侵人體併發肺炎，所以最好別罹患流感，就不會引發繼發性感染。

不過，並非所有疾病都有疫苗可以預防，流感疫苗保護力約七至八成，也會隨年紀愈大免疫力愈差，預防效果遞減，因此接種流感疫苗再合併第二關的肺炎鏈球菌疫苗，才有完整保護力。

黃立民說，若僅打流感疫苗，降低約百分之五十罹患肺炎機率，同時打流感和肺炎疫苗，可降低七成肺炎機率。臨床上很多重症者不是因疾病而死，而是併發感染或出血死亡，肺炎便是常見的死亡原因之一，民眾應正視肺炎致命的可怕性。

公費流感疫苗已進化，人數達六百萬人，但肺炎鏈球菌疫苗公費接種仍以七十五歲以上老年人為主，對此，疾管署副署長羅一鈞指出，防疫經費有限，是否擴大肺炎疫苗接種對象，或改採十三價劑型疫苗，還需專家開會討論，並依經費多寡提出建議。