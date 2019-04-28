親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

韓市長口中「高雄後花園」 10年人口竟少3千人

記得要去打！108年新增或擴大接種公費疫苗看過來

2019-04-28 21:13聯合報 記者李樹人╱即時報導

台灣兒童疫苗政策成效顯著，接種率之高，為全球績優生，但成人疫苗政策推廣上，卻尚待加強，以公費流感疫苗來說，50歲以上族群施打率偏低，對於必須自費肺炎鏈球菌疫苗，更是興趣缺缺。

台大醫院小兒部主任黃立民說，多數肺炎是先感染病毒，再合併細菌感染，以流感病毒為例，它會幫助肺炎鏈球菌跑進人體內，就像病毒幫細菌「開路」，入侵人體併發肺炎，所以最好不要罹患流感，就不會引發繼發性感染。

不過，並非所有疾病都有疫苗可以預防，流感疫苗保護力約七至八成，也會隨年紀愈大免疫力愈差，預防效果遞減，因此接種流感疫苗再合併第二關的肺炎鏈球菌疫苗，才有完整保護力。

黃立民建議，「若僅打流感疫苗，降低約百分之五十罹患肺炎機率，同時打流感和肺炎疫苗，可降低七成肺炎機率。」他觀察，「臨床上很多重症者不是因疾病而死，而是併發感染或出血死亡，肺炎便是常見的死亡原因之一」，民眾應正視肺炎致命的可怕性。

公費流感疫苗已進化，且人數多達六百萬人，相較之下，肺炎鏈球菌疫苗公費接種仍以75歲以上老年人為主，對此，疾管署副署長羅一鈞指出，防疫經費有限，是否擴大肺炎疫苗接種對象，或改採十三價劑型疫苗，還需專家開會討論，並依經費多寡提出建議。 

108年新增或擴大接種公費疫苗資料來源／疾管署
108年新增或擴大接種公費疫苗資料來源／疾管署
分享

流感疫苗肺炎台大醫院
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

感染超級細菌無藥可醫？專家：有種有疫苗可預防

2019-04-28 21:13

睡覺6大「錯誤認知」 9成人都做錯

2019-04-28 18:35

57歲男不菸酒沒不舒服 免費健檢篩出大腸癌

2019-04-28 18:30

無人機在阿里山成功運血清 台灣可能創國際紀錄

2019-04-28 18:24

花蓮418地震 重傷馬國男子過世

2019-04-28 18:09

台大研究發現 藍光可刺激毛囊活化再生新髮

2019-04-28 17:18

桃園公費肺炎疫苗升級 肺炎罹患率低於全國平均

2019-04-28 21:13

遊花蓮遇6.1強震 馬國男昨晚不幸過世

2019-04-28 20:48

428兒童保護日 LuLu化身護童快閃

2019-04-28 19:39

調節過度飲食 關鍵在大腦迴圈

2019-04-28 18:54

舌頭除了味覺功能 也能聞到味道

2019-04-28 18:54

血液檢測蛋白質 阿茲海默症早現形

2019-04-28 18:53

打破藥水味框架 衛生所放咖啡桌椅還設照顧者按摩室

2019-04-28 18:35

領隊帶團很辛苦 同房旅客這些事最好不要做

2019-04-28 18:32

路跑遇路倒 三總美女護理師聯手搶回一命

2019-04-28 17:13

梅雨季第一道鋒面周三報到 一張圖看雨怎麼下

2019-04-28 16:42

影／打掉門檻刷新漆 養護所窗邊設「慢漫等金久咖逼」

2019-04-28 16:03

影／新竹母親節去哪慶祝？ 各大百貨商場有優惠

2019-04-28 15:47

BRITA響應世界地球日減塑路跑 雙寶爸江宏傑的隨身法寶就是它

2019-04-28 14:35

台東上午日暈異象 看天拍照成全民運動

2019-04-28 13:59

立法院明審教師法 家長團體發起汰除惡師守護之夜

2019-04-28 13:39

當年為池上米扔蛋 「他」今成池上文化大將

2019-04-28 13:32

愛肝達人站／肝病了不吭聲 等到痛就慘了

2019-04-28 13:32

健康相談室／多跨大步走路 降低骨鬆風險

2019-04-28 13:32

飲食正常大三生血便 竟是腸癌晚期

2019-04-28 13:32

池畔竹筏奏古曲 池上音樂會宛如「古裝電影」

2019-04-28 13:29

台東見日暈奇觀 疑飛彈尾煙讓它「一箭穿心」

2019-04-28 13:23

台鐵美學小組成員 把罵台鐵最兇的統統找來

2019-04-28 13:18

台鐵成立美學小組 首要開刀29輛觀光列車

2019-04-28 13:18

有利「幼小銜接」 私幼業者支持五歲幼教義務化

2019-04-28 12:40

氣象局：今午後「三地區」慎防大雨

2019-04-28 12:34

睡前運動助眠？ 醫師：要選對時間

2019-04-28 12:30

油價連七漲！29日起汽油漲0.1元 95無鉛30.1元

2019-04-28 12:22

台東正午天空出現這現象 鄭明典：這麼清楚不常見

2019-04-28 11:50

機捷5月1日起全線可行動支付 首周「獎」不停

2019-04-28 11:27

老奶奶無子嗣遺囑賣房做公益 得1234萬全助清寒生

2019-04-28 11:20

桃機第三航廈趕進度 業者盼先確保2千外勞額度

2019-04-28 10:26

台鐵美學小組怎組成？ 花博設計長：把罵最兇的都找來

2019-04-28 10:21

台鐵要雪恥！美學小組首抓「29輛觀光列車」開刀

2019-04-28 10:12
看更多

熱門文章

台東正午天空出現這現象 鄭明典：這麼清楚不常見

2019-04-28 11:50

神明來託夢還是亂夢？ 受玄宮三步驟教你驗證真偽

2019-04-28 10:12

梅雨季第一道鋒面周三報到 一張圖看雨怎麼下

2019-04-28 16:42

路跑遇路倒 三總美女護理師聯手搶回一命

2019-04-28 17:13

台鐵要雪恥！美學小組首抓「29輛觀光列車」開刀

2019-04-28 10:12

睡覺6大「錯誤認知」 9成人都做錯

2019-04-28 18:35

殺破狼周運勢／雙子財務情況混亂 巨蟹工作效率極佳

2019-04-28 00:00

吳德榮：周三梅雨季第一道鋒面影響 注意劇烈天氣

2019-04-28 07:24

台東見日暈奇觀 疑飛彈尾煙讓它「一箭穿心」

2019-04-28 13:23

請移工看護家庭 8成不知還有補助

2019-04-28 00:14

飲食正常大三生血便 竟是腸癌晚期

2019-04-28 13:32

無人機在阿里山成功運血清 台灣可能創國際紀錄

2019-04-28 18:24

花蓮418地震 重傷馬國男子過世

2019-04-28 18:09

每日星座運勢／天秤充滿活力的一天 愛情特別順利

2019-04-28 00:00

桃機第三航廈趕進度 業者盼先確保2千外勞額度

2019-04-28 10:26

台鐵美學小組怎組成？ 花博設計長：把罵最兇的都找來

2019-04-28 10:21

57歲男不菸酒沒不舒服 免費健檢篩出大腸癌

2019-04-28 18:30

當年他為池上米丟雞蛋抗議 今分享冠軍米秘訣

2019-04-28 09:45

氣象局：今午後「三地區」慎防大雨

2019-04-28 12:34

每年十幾萬人因照顧離職！ 民團爭取顧老假

2019-04-28 00:14

老奶奶無子嗣遺囑賣房做公益 得1234萬全助清寒生

2019-04-28 11:20

台南超夯用餐地點 烤牛肉配空無一人美術館

2019-04-28 16:56

台東上午日暈異象 看天拍照成全民運動

2019-04-28 13:59

台大研究發現 藍光可刺激毛囊活化再生新髮

2019-04-28 17:18

台灣家貓數4年激增143%！ 難怪這些貓奴課越開越多

2019-04-28 11:00

納管或勒令退出市場？看各國怎麼處理Uber問題

2019-04-28 09:40

領隊帶團很辛苦 同房旅客這些事最好不要做

2019-04-28 18:32

【生活點滴】黃珠玉／專業

2019-04-28 06:00

【生活的風景】小孟／菜市場美學

2019-04-28 06:00

【童言童語】庭院深深／還在考慮要選誰

2019-04-28 06:00

顧老假行不行？／工商大老：別再增加企業成本

2019-04-28 00:14

麗寶樂園馬拉灣「比基尼月」5月登場 門票下殺199

2019-04-28 14:55

影／打掉門檻刷新漆 養護所窗邊設「慢漫等金久咖逼」

2019-04-28 16:03

失散多年的兄弟？日本一對貓狗兄弟爆紅

2019-04-28 11:01

提升人工受孕率 靜宜大學團隊研發出專利技術

2019-04-28 09:42

范冰冰也愛、小紅書瘋「灌膚」大破解 做一次＝排7次毛孔髒污？

2019-04-28 15:31

顧老假行不行？／勞動部： 勞保就保負擔吃重

2019-04-28 00:14

睡前運動助眠？ 醫師：要選對時間

2019-04-28 12:30

許路兒、林志玲都在穿 夏天不來件印花單品怎麼行？

2019-04-28 14:23

遊花蓮遇6.1強震 馬國男昨晚不幸過世

2019-04-28 20:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top