記得要去打！108年新增或擴大接種公費疫苗看過來

2019-04-28 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



台灣兒童疫苗政策成效顯著，接種率之高，為全球績優生，但成人疫苗政策推廣上，卻尚待加強，以公費流感疫苗來說，50歲以上族群施打率偏低，對於必須自費肺炎鏈球菌疫苗，更是興趣缺缺。

台大醫院小兒部主任黃立民說，多數肺炎是先感染病毒，再合併細菌感染，以流感病毒為例，它會幫助肺炎鏈球菌跑進人體內，就像病毒幫細菌「開路」，入侵人體併發肺炎，所以最好不要罹患流感，就不會引發繼發性感染。

不過，並非所有疾病都有疫苗可以預防，流感疫苗保護力約七至八成，也會隨年紀愈大免疫力愈差，預防效果遞減，因此接種流感疫苗再合併第二關的肺炎鏈球菌疫苗，才有完整保護力。

黃立民建議，「若僅打流感疫苗，降低約百分之五十罹患肺炎機率，同時打流感和肺炎疫苗，可降低七成肺炎機率。」他觀察，「臨床上很多重症者不是因疾病而死，而是併發感染或出血死亡，肺炎便是常見的死亡原因之一」，民眾應正視肺炎致命的可怕性。