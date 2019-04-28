桃園公費肺炎疫苗升級 肺炎罹患率低於全國平均

2019-04-28 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



桃園老年人口約占11%，肺炎是國人十大死因第三位，但比起癌症和心血管疾病，肺炎有疫苗可預防，桃園市衛生局自106年起提供65歲市民免費升級接種肺炎鏈球菌結合型疫苗。

桃園市衛生局長王文彥表示，施打成效反應在肺炎發生率，肺炎感染人數在106年為全國每十萬人口1.92人，桃園每10萬人口1.43人，流感併發重症比率也低於全國，成效良好。

王文彥說，桃園去年首創疫苗派送車，執行點對點疫苗配送，維持疫苗品質穩定，減輕醫療院所疫苗接種成本。目前針對特定族群的疫苗施打成效進行研究，期望藉由更多證據評估適合的接種對象及接種年齡。

肺炎鏈球菌疫苗有兩種，台大小兒部主任黃立民建議，目前公費提供75歲以上民眾接種23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），若高風險族群可考慮施打13價肺炎鏈球菌結合型疫苗（PCV13），13價疫苗經實證可減少五成肺炎鏈球菌肺炎罹患率，免疫記憶力好，保護力5至10年，不用像流感疫苗需每年打一次。

他也補充，免疫力不佳者如愛滋病、癌症，另外洗腎、糖尿病、慢性肺病和長期吸菸飲酒者都是肺炎的高風險族群，可接種13價肺炎疫苗，若要再接種23價肺炎疫苗，時間需間隔一年。