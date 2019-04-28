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感染超級細菌無藥可醫？專家：有種有疫苗可預防

2019-04-28 21:13聯合報 記者李樹人╱即時報導

世衛組織近來公布12種超級細菌，其中包括國人常見的肺炎鏈球菌、腸桿菌，相較於另10種無法事先預防的超級細菌，肺炎鏈球菌可藉由疫苗接種來預防。台大醫院小兒部主任黃立民表示：「針對有疫苗可以預防的超級細菌，成人可優先接種，不罹病才是治本之道。」

衛福部統計，肺炎連續兩年為國人十大死因第三名，以台北市為例，106年十大死因中僅肺炎呈現增加趨勢。四月最後一周為世界疫苗接種周，今年主題為「接種疫苗，共同預防」，黃立民認為，國人不明白肺炎的嚴重性，也有很多民眾不知有疫苗可預防，加上台灣健保重治療輕預防，導致成人肺炎疫苗接種率偏低。

立委林靜儀也指出，政府花了這麼多錢買疫苗，但對於民眾預防接種的宣導力道及民眾疾病預防的識能不足卻毫無作為，台灣將邁入超高齡社會，可預見15到20年後，因人口老化導致工作人力減少，納稅及繳健保費的人都會明顯減少，如果再不宣導預防的觀念，未來醫療費用成長速度及國人健康狀況堪憂。

目前疫苗種類多，在預算有限，哪些疫苗應該優先納入公費？立委林靜儀認為，政府對於疫苗納入公費接種評估應有專業的成本概念，訂定明確的優先順序，例如哪些疫苗不接種，死亡率很高，造成防疫漏洞；哪些疫苗針對高風險族群優先補助，應設有規範，預防才能永續。

疾管署副署長羅一鈞表示，今年疫苗接種有四大變革，「幼兒A型肝炎預防接種計畫」增列小六以下低收入及中低收入戶兒童，約11萬人；孕婦如為B型肝炎表面抗原陽性，從七月一日起，嬰兒可公費接種B型肝炎免疫球蛋白（HBIG），原接種對象為母親是e抗原陽性的新生兒。                                       

第三、老年人肺炎鏈球菌疫苗，疾管署延續民間團體捐贈計畫，首度以公費購買疫苗，預估受惠人數約六萬五千人。第四、公費流感疫苗再升級，從原本三價劑型變成四價劑型，受惠人數高達六百萬人。

黃立民認為，如今年境外移入麻疹疫情，民眾經常等媒體報導後，才意識到可怕，搶打疫苗，造成缺貨。疾管署公布今年公費流感疫苗全面轉換成四價疫苗，他建議，流感疫苗有公費支持後，民眾自費成人疫苗可優先考慮肺炎、帶狀疱疹、破傷風和日本腦炎疫苗，出國可視前往國家，考慮打Ａ肝疫苗或狂犬病疫苗。 

世衛組織近來公布12種超級細菌，其中包括國人常見的肺炎鏈球菌、腸桿菌，相較於另1...
世衛組織近來公布12種超級細菌，其中包括國人常見的肺炎鏈球菌、腸桿菌，相較於另10種無法事先預防的超級細菌，肺炎鏈球菌可藉由疫苗接種來預防。本報資料照片
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