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防檢局官員酒駕考績甲等 農委會改口：調離現職

2019-04-28 20:56聯合報 記者侯俐安╱即時報導

農委會防檢局動植物檢疫組組長彭明興去年3月因酒駕遭警方查獲，農委會將其記一大過。不過，知名導演李惠仁日前痛批防檢局今年仍可拿到甲等考績。防檢局原指為功過相抵，不過今晚再度發出聲明指出，「為彰顯政府對酒駕零容忍之要求與決心，將進行人事調整，將彭調離現行職務。」

防檢局表示，彭明興去年3月因酒駕遭警方查獲記一大過，後雖因彭全年度整體績效表現優良且功過相抵後，該局將其年終考績評為甲等，但為彰顯政府對酒駕零容忍之要求與決心，將進行人事調整，將彭調離現行職務。

防檢局表示，彭明興酒駕遭警方查獲，該局業依公務人員酒駕處理原則等人事相關規定核予「記一大過」行政懲處。農委會暨所屬機關之單位主管任用標準在於能力及事務處理的表現等指標，因此考量彭工作態度積極，表現優良，經以最嚴格指標來檢視單位主管的全年度專業表現，爰依考績法相關規定經功過相抵後將彭員考績評為甲等。至其非執行職務之違法行為，業依酒駕建議處理原則核予相對應之行政懲處。

針對外界質疑防檢局引用人事法規錯誤，防檢局則認為，「該質疑之見解並不正確。」防檢局表示，考績法第13條規定記一大過雖考績不能列乙等以上，但功過相抵後考列甲等確實符合人事規定。其次，考列甲等依考績法施行細則第4條尚有多目具體事蹟，彭員確實有符合其中幾目。再者，去年彭員酒駕案業經刑事判決緩起訴處分，並無不能考列乙等以上之情形。

防檢局表示，彭明興考列甲等雖符合相關人事法規規定，但為了貫徹政府杜絕酒駕之決心，將進行人事調整，將彭明興調離現行職務。

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