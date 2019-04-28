家長團體支持處理不適任教師修法

相關新聞
57歲男不菸酒沒不舒服 免費健檢篩出大腸癌2019-04-28 18:30
無人機在阿里山成功運血清 台灣可能創國際紀錄2019-04-28 18:24
花蓮418地震 重傷馬國男子過世2019-04-28 18:09
台大研究發現 藍光可刺激毛囊活化再生新髮2019-04-28 17:18
梅雨季第一道鋒面周三報到 一張圖看雨怎麼下2019-04-28 16:42
影/教師法明決戰立院 家長團體搶先辦守護囝仔之夜2019-04-28 21:07
防檢局官員酒駕考績甲等 農委會改口：調離現職2019-04-28 20:56
遊花蓮遇6.1強震 馬國男昨晚不幸過世2019-04-28 20:48
428兒童保護日 LuLu化身護童快閃2019-04-28 19:39
調節過度飲食 關鍵在大腦迴圈2019-04-28 18:54
舌頭除了味覺功能 也能聞到味道2019-04-28 18:54
血液檢測蛋白質 阿茲海默症早現形2019-04-28 18:53
打破藥水味框架 衛生所放咖啡桌椅還設照顧者按摩室2019-04-28 18:35
領隊帶團很辛苦 同房旅客這些事最好不要做2019-04-28 18:32
路跑遇路倒 三總美女護理師聯手搶回一命2019-04-28 17:13
影／打掉門檻刷新漆 養護所窗邊設「慢漫等金久咖逼」2019-04-28 16:03
影／新竹母親節去哪慶祝？ 各大百貨商場有優惠2019-04-28 15:47
BRITA響應世界地球日減塑路跑 雙寶爸江宏傑的隨身法寶就是它2019-04-28 14:35
台東上午日暈異象 看天拍照成全民運動2019-04-28 13:59
立法院明審教師法 家長團體發起汰除惡師守護之夜2019-04-28 13:39
當年為池上米扔蛋 「他」今成池上文化大將2019-04-28 13:32
愛肝達人站／肝病了不吭聲 等到痛就慘了2019-04-28 13:32
健康相談室／多跨大步走路 降低骨鬆風險2019-04-28 13:32
飲食正常大三生血便 竟是腸癌晚期2019-04-28 13:32
池畔竹筏奏古曲 池上音樂會宛如「古裝電影」2019-04-28 13:29
台東見日暈奇觀 疑飛彈尾煙讓它「一箭穿心」2019-04-28 13:23
台鐵美學小組成員 把罵台鐵最兇的統統找來2019-04-28 13:18
台鐵成立美學小組 首要開刀29輛觀光列車2019-04-28 13:18
有利「幼小銜接」 私幼業者支持五歲幼教義務化2019-04-28 12:40
氣象局：今午後「三地區」慎防大雨2019-04-28 12:34
睡前運動助眠？ 醫師：要選對時間2019-04-28 12:30
油價連七漲！29日起汽油漲0.1元 95無鉛30.1元2019-04-28 12:22
台東正午天空出現這現象 鄭明典：這麼清楚不常見2019-04-28 11:50
機捷5月1日起全線可行動支付 首周「獎」不停2019-04-28 11:27
老奶奶無子嗣遺囑賣房做公益 得1234萬全助清寒生2019-04-28 11:20
桃機第三航廈趕進度 業者盼先確保2千外勞額度2019-04-28 10:26
台鐵美學小組怎組成？ 花博設計長：把罵最兇的都找來2019-04-28 10:21
台鐵要雪恥！美學小組首抓「29輛觀光列車」開刀2019-04-28 10:12
神明來託夢還是亂夢？ 受玄宮三步驟教你驗證真偽2019-04-28 10:12
熱門文章
台東正午天空出現這現象 鄭明典：這麼清楚不常見2019-04-28 11:50
大福彩最後一次頭獎摃龜 超過25萬注獎金翻5.5倍2019-04-27 22:28
神明來託夢還是亂夢？ 受玄宮三步驟教你驗證真偽2019-04-28 10:12
最後一期大福彩出爐！3.7億元頭獎是你嗎？2019-04-27 21:14
梅雨季第一道鋒面周三報到 一張圖看雨怎麼下2019-04-28 16:42
台鐵要雪恥！美學小組首抓「29輛觀光列車」開刀2019-04-28 10:12
殺破狼周運勢／雙子財務情況混亂 巨蟹工作效率極佳2019-04-28 00:00
路跑遇路倒 三總美女護理師聯手搶回一命2019-04-28 17:13
吳德榮：周三梅雨季第一道鋒面影響 注意劇烈天氣2019-04-28 07:24
台東見日暈奇觀 疑飛彈尾煙讓它「一箭穿心」2019-04-28 13:23
請移工看護家庭 8成不知還有補助2019-04-28 00:14
大福彩最終回頭獎仍槓龜 逾25萬注拿5.5倍獎金2019-04-27 22:28
每日星座運勢／天秤充滿活力的一天 愛情特別順利2019-04-28 00:00
飲食正常大三生血便 竟是腸癌晚期2019-04-28 13:32
花蓮418地震 重傷馬國男子過世2019-04-28 18:09
台鐵美學小組怎組成？ 花博設計長：把罵最兇的都找來2019-04-28 10:21
桃機第三航廈趕進度 業者盼先確保2千外勞額度2019-04-28 10:26
睡覺6大「錯誤認知」 9成人都做錯2019-04-28 18:35
當年他為池上米丟雞蛋抗議 今分享冠軍米秘訣2019-04-28 09:45
每年十幾萬人因照顧離職！ 民團爭取顧老假2019-04-28 00:14
氣象局：今午後「三地區」慎防大雨2019-04-28 12:34
57歲男不菸酒沒不舒服 免費健檢篩出大腸癌2019-04-28 18:30
台南超夯用餐地點 烤牛肉配空無一人美術館2019-04-28 16:56
無人機在阿里山成功運血清 台灣可能創國際紀錄2019-04-28 18:24
台東上午日暈異象 看天拍照成全民運動2019-04-28 13:59
台灣家貓數4年激增143%！ 難怪這些貓奴課越開越多2019-04-28 11:00
台大研究發現 藍光可刺激毛囊活化再生新髮2019-04-28 17:18
老奶奶無子嗣遺囑賣房做公益 得1234萬全助清寒生2019-04-28 11:20
納管或勒令退出市場？看各國怎麼處理Uber問題2019-04-28 09:40
【生活點滴】黃珠玉／專業2019-04-28 06:00
【生活的風景】小孟／菜市場美學2019-04-28 06:00
領隊帶團很辛苦 同房旅客這些事最好不要做2019-04-28 18:32
顧老假行不行？／工商大老：別再增加企業成本2019-04-28 00:14
【童言童語】庭院深深／還在考慮要選誰2019-04-28 06:00
失散多年的兄弟？日本一對貓狗兄弟爆紅2019-04-28 11:01
影／打掉門檻刷新漆 養護所窗邊設「慢漫等金久咖逼」2019-04-28 16:03
提升人工受孕率 靜宜大學團隊研發出專利技術2019-04-28 09:42
麗寶樂園馬拉灣「比基尼月」5月登場 門票下殺1992019-04-28 14:55
顧老假行不行？／勞動部： 勞保就保負擔吃重2019-04-28 00:14
睡前運動助眠？ 醫師：要選對時間2019-04-28 12:30
留言