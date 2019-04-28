睡覺6大「錯誤認知」 9成人都做錯

2019-04-28 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



大家都知道睡覺很重要，但很多人看一堆知識文章，無形中記下睡眠的一些「常識」，但根據「CNN」報導指出，美國雜誌「睡眠健康」研究發現，多數人對於睡眠的認真，幾乎都是錯的，這會讓睡眠變得危險。

以下整理，常見的6大睡眠錯誤常識，看看你，也有這些「自以為正確」，但實際上卻是錯誤的睡眠常識嗎？

錯誤一、多睡一會兒，精神會更好

很多人都會習慣賴床，被鬧鐘吵醒後，總會說「讓我再多睡一會兒」，認為這樣精神會更好，但睡眠專家卻打臉這說法。

因為當正常睡眠，準備起床時，睡眠狀態會進入快速眼動期，代表要起床了，但如果剛起床後，卻又想要多睡一會兒，這時又會重新進入快速眼動期，其實會讓身體反應「起不了床」，反而會越睡越累，因為身體會自然覺得，還得要繼續睡覺。所以要起床，就馬上起床，不要再回去多睡一會兒。

很多人會失眠，但會選擇躺在床上失眠，因為會認為這樣「比較容易睡著」，其實一般正常狀況下，要睡覺，當然要躺在床上，一般人大概平均15分鐘內會睡著。

但如果一直睡不著，還躺在床上，身體會容易把「躺床」與「失眠」連結在一起，之後反而更難睡。所以睡不著時，就起床做其他的事情，想睡了再回去睡覺。

錯誤三、坐交通工具容易睡著，代表好命

常聽老人家說，如果坐車、坐飛機容易睡著，常被說是「好命」，但其實會這樣睡著，其實代表你的睡眠品質是不好的，隨時都昏昏欲睡，因為睡不飽，身體會產生很累的反應，所以搭交通工具時，很容易睡著。

有時候起床後，能記住夢境，很多人以為這樣代表深層睡眠，其實是睡得好的，但睡眠專家卻說，一個晚上，可能會做4～5次夢，如果記不得，才是代表睡得好，沒有中斷。

所以其實，睡醒後能記得夢境的，代表你的大腦與身體沒有完全休息，這樣會讓睡眠品質更不好。

錯誤五、睡覺不用選時間，反正有睡飽就好

有些人會覺得，自己累了就睡，反正有睡飽就好了，所以睡眠時間都不固定。其實專家會建議，人還是要尋求作息的規律，哪時候固定吃飯、固定睡覺等，不要時間都不規律，想睡就睡，這樣對身體的狀況是不好的。

錯誤六、反正我感覺有睡飽，只睡5小時或更少就好了

很多人會覺得，每天睡5小時就夠了，其實睡眠專家強調，依照年齡不同，每天要睡7～10小時才夠，但專家指出，每天只睡5小時的人，罹患心血管疾病等重大健康風險。