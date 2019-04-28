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血液檢測蛋白質 阿茲海默症早現形

2019-04-28 18:53台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

阿茲海默症居然也能透過血液檢測，提早10年就發現！《神經病學》雜誌日前指出，他們能運用血液中的神經絲蛋白含量水平，追蹤阿茲海默症，並聲稱能提前10年就識別出含有阿症的腦細胞。專家指出，這項血檢研究是有根據的，他們透過阿症腦細胞會破壞細胞，而流出的神經絲蛋白水平，判斷罹患阿症與否，將成為未來非侵入性追蹤的研究方向。

阿茲海默症被視為是種神經退化的疾病，目前成因仍不明，但被學界認為有7成的風險成因與基因遺傳有關，而阿症患者不只會漸漸失去記憶，將同時失去生理機能，受診斷後的平均壽命僅3到9年，也因此，學界盼能提早診斷及找出成因。

根據《正向醫學網》報導，《神經病學》雜誌日前提出一向新式的阿症診斷辦法，學者賈克表示，這項診斷法是以血液檢測為主，主打非侵入性，正確率不低，最多能提早10年就發現阿茲海默症問題。

《今日醫療新聞網》報導，這項血檢測試是有原理背書的，由於垂死、受損的腦細胞會溢出神經絲蛋白，這類蛋白質會進入腦脊液，再進到血液中，改變正常血液的蛋白質水平，而這項血檢就是透過此法驗證阿症入侵腦細胞之有無。

學者麥特森表示，早期的研究通常只能針對遺傳性阿症，找出65歲的高齡阿症患者，而這項技術若能透過進一步改良並問世，提早10年就能檢測出阿症，而作出應變治療措施，會是約略3成的非遺傳性阿症患者（用早期方式不易檢測出者）之福音。

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